مذاکرات در زمین آمریکا دنبال نشود

به گزارش خبرگزاری مهر، فؤاد ایزدی تحلیل‌گر مسائل سیاسی در برنامه «رویداد» رادیو گفتگو، با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب و با بیان اینکه این بازی نباید در زمین آمریکا دنبال شود، اظهار داشت: دوستان باید مراقب عملکرد آمریکا باشند؛ آنها به دنبال راه‌هایی برای گنجاندن نظراتشان در متن هستند و از طریق بازی با کلمات اینگونه جلوه می‌دهند که به خطوط قرمز ایران اشاره دارند.

وی با ذکر مثالی این دیدگاه را تشریح کرد و گفت: از جمله خطوط قرمز ما این است که تحریم های مالی باید در روز اول توافق برداشته شود؛ ولی آمریکایی ها اظهار می‌دارند در قدم اول به توافق دست می‌یابیم، ایران در قدم دوم باید تعهدات را اجرایی کند و در قدم سوم برخی تحریم‌ها را تعلیق می‌کنیم.

ایزدی تصریح کرد: آمریکا به ظاهر بحث تحریم‌ها و توافق را هم‌زمان امضا می‌کند و بدون اینکه طرف مقابل امضایی کند، ایران متعهد می‌شود و این مسئله ما را از چاله به چاه می‌اندازد.

این استاد دانشگاه بار دیگر تأکید کرد: طرف آمریکایی تلاش دارد متن توافق را بگونه‌ای تنظیم کند که نظرات خود را در متن بگنجاند و به دغدغه های ایران به صورت ظاهری توجه شود

وی افزود: از دیگر دغدغه های ایران، این بود که سایت های نظامی کشور باید محفوظ بماند؛ یکی از مقامات آمریکایی نیز این دغدغه را صحیح خوانده بود، ولی در ادامه اظهار کرد که می‌توان مکانیزمی اندیشید که آژانس بتواند به سایت های نظامی ایران ورود کند.

ایزدی گفت: مخاطب ابتدا احساس می‌کند به دغدغه ایران توجه شده، ولی در عمل خواهیم دید، دغدغه های ما مورد توجه نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: دو طرف علاقه ندارند مذاکراتی که تمدید شده، ادامه‌دار باشد ولی در درون آمریکا برخی چهره های شاخص علاقمند به ادامه‌دار بودن مذاکرات هستند؛ از جمله مشاور قبلی اوباما که از وی خواست در رسیدن به توافق عجله نکند.

مکالمات تلفنی شنود می‌شود

این تحلیل‌گر مسائل سیاسی تصریح کرد: اگر دو طرف به توافقی برسند، احتمالاً آقای ظریف هفته آینده در روز شنبه یا یکشنبه برای مشورت مجدداً به تهران باز می‌گردد؛ قاعدتاً این اتفاق باید بیفتد، چون مکالمات تلفتی در وین شنود می‌شود.

ایزدی خاطرنشان کرد: اگر توافق صورت نگیرد، دو احتمال وجود دارد؛ اینکه بگویند مذاکرات شکست خورده یا اینکه مذاکرات برای چند ماه آینده تمدید شود و ممکن است در این رابطه یک متن هم منتشر شود.

«رویداد» کاری است از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو که هر روز از ساعت ۱۲ تا ۱۳ روی موج اف. ام، ردیف ۱۰۳.۵ مگاهرتز روانه آنتن می‌شود.