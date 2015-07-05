بار مسافران تهران- نجف در فرودگاه امام جا ماند!

به گزارش خبرنگار مهر، پرواز شماره ۳۴۱۳ ایران ایر در ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه روز پنجشنبه از فرودگاه امام خمینی (ره) به مقصد نجف حرکت کرد و پس از رسیدن به فرودگاه، به مسافران اعلام شد که بارهای آنها ساعتی بعد به آنها تحویل داده می‌شود اما هنوز پس از گذشت چهار روز، بار مسافران تحویل داده نشده است.

یکی از مسافران این پرواز در تماس با خبرگزاری مهر با بیان اینکه برخی از مسافران داروهای قلب‌شان در بارهایی که هنوز تحویلشان نشده، باقی مانده است، گفت: نماینده ایران‌ایر در فرودگاه حضور نداشت و یک کارمند عراقی به ما گفت که فردا دوباره به فرودگاه مراجعه کنیم.

وی با اشاره به اینکه برخی‌ها عنوان می‌کنند که هنوز تعدادی از ساک‌های مسافران به عراق نیامده است، افزود: وقتی که این موضوع را با مسئولان مطرح کردیم، هیچ نماینده‌ای را به ما معرفی نکردند و بارها با مسئولان مختلف تماس گرفتیم اما به ما اعلام شده که این موضوع را از عراق پیگیری کنیم.

این مسافر با انتقاد از اینکه هیچ نماینده‌ای از ایران‌ایر پاسخگوی مسافران نیست، افزود: یک بار به ایران‌ایر در تهران زنگ زدیم و به ما گفتند بارها را فرستادیم بغداد، بروید بگیرید.

وی با اعلام اینکه به محض بازگشت به تهران، از این شرکت شکایت می‌کنیم، گفت: متاسفانه بسیاری از وسایل ضروری ما پس از گذشت چند روز، هنوز به دستمان نرسیده است.

خبرنگار مهر در تلاش است پاسخ مسئولان شرکت هما در این باره را نیز منتشر کند.