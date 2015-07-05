ساماندهی حمل و نقل کالاهای پستی کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم نامه همکاری در راستای گسترش همکاری های دو جانبه میان شرکت پست و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در جهت کاهش و حذف مظاهر و عوامل قاچاق کالا با سوء استفاده از ظرفیت پست در جابه جایی و حمل و نقل محموله های پستی، مبادله شد.

در این تفاهمنامه با اشاره به اهمیت ساماندهی حمل و نقل کالاهای پستی و یکپارچه سازی اطلاعات آن با مجموعه اطلاعات حمل بار در کشور و نقش آن در توزیع سوخت مورد نیاز ناوگان حمل و نقل پست بر استفاده بهینه از ظرفیت ها و قابلیت های پست، در جهت سالم سازی فعالیت های اقتصادی، تسریع امور و جلوگیری از سوء استفاده افراد فرصت طلب و سودجو تاکید شد.

براساس این تفاهم نامه که در ۲۲ بند تنظیم شده است، طرفین در زمینه امکان اتصال گذرنامه های پستی به سامانه بارنامه برخط حمل و نقل (که زیرساخت اصلی نظارت سیستمی و هوشمند بر حمل و نقل جاده ای در کشور محسوب می شود) و همچنین شناسایی روش های استفاده قاچاقچیان از ظرفیت پست، برگزاری دوره های آموزشی مشترک و تعامل در تدوین مقررات، آمادگی خود را اعلام کردند.