بودجه شهرداری بروجرد به ۱۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر یوسفی ظهر یکشنبه به مناسبت روز شهرداریها و دهیاریها در دیدار کارکنان شهرداری بروجرد با امام جمعه در حسینیه اهل بیت(ع) اظهار داشت: شهرداری بروجرد به عنوان یک نهاد خدمتگذار تمامی توان و تلاش خود را به کار گرفته است تا رضایتمندی شهروندان را فراهم کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد در آمد شهرداری از محل صدور پروانه ساختمان به دست می آید، افزود: در سال گذشته بودجه شهرداری ۷۴ میلیارد تومان بوده است که امسال این بودجه به ۱۲۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر میزان درآمد شهرداری پایین بوده است و این موضوع به قشر کم در آمد مردم جامعه نیز فشار می آورد که البته کارکنان شهرداری نیز با وجود مشکلات عدیده تا کنون توانسته اند به نحو احسن به مردم خدمت کنند.

وی ورود بخش خصوصی را عاملی برای ایجاد در آمد پایدار عنوان کرد و افزود: در حال حاضر با وجود مشکلات مالی توانسته ایم ۶۰ هزار متر باغ خانواده را خریداری کنیم و زمین شهرداری فعلی را با ۲۷ هزار متر مربع تغییر کاربری داده و با کمک بخش خصوصی به تجاری تبدیل کنیم.

وی تاکید کرد: با تبدیل زمین شهرداری به مجتمع تجاری و ساخت ۳۰۰ مغازه به در آمد بالا دست پیدا می کنیم و همچنین در این زمین یک پارکینگ ۱۶ هزار متری برای شهروندان در نظر گرفته شده است.

شهردار بروجرد افزود: بیش از ۷۰ درصد پروژه های عمرانی سال گذشته که در بروجرد افتتاح شد به شهرداری اختصاص داشتند و این نشان می دهد که شهرداری علی رغم مشکلات مالی توانسته خدمات قابل توجهی به مردم ارائه دهد.

وی تعریض جاده ملایر، زیر سازی ادامه راه ورودی دسترسی جدید آرامستان، روکش آسفالت کوچه های شهر با اعتبار شش میلیارد تومان، بهسازی انهار، تعمیر آسفالت کوچه ها، کف پوش ۲۰ نقطه از شهر، مناسب سازی سرعت کاهنده ها، عملیات اجرایی آتش نشانی شماره پنج، ایجاد ساختمان صدور دفترچه و ...را از جمله اقدامات در دست اجرای شهرداری بروجرد تا پایان امسال دانست.

یوسفی در ادامه افزود: ساخت سرای محله با اعتبار ۹۰۰ میلیون تومان در نقاط مختلف حاشیه نشین بروجرد در حال انجام است.