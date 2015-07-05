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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۶:۴۲

روحانی قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را ابلاغ کرد

روحانی قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را ابلاغ کرد

رئیس‌جمهور، قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

این قانون در جلسه مورخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب و در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مدت اجرای آزمایشی این قانون تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی است.
قانون آیین دادرسی کیفری از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ لازم الاجرا شده است.

کد مطلب 2852287

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