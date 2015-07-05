عامل ۷۰ درصد تصادفات خطای انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد یوسفی ظهر یکشنبه در جلسه تشکیل کمیته فرهنگی رانندگی و حمل‌ونقل استان زنجان، افزود: مهمترین عاملی که نقش مهمی در تصادفات دارد فرهنگ رانندگی است و تشکیل کمیته فرهنگی رانندگی و حمل و نقل می تواند فرهنگ رانندگی را ارتقا داده و در کاهش تصادفات جاده ای تاثیرگذار باشد.

وی با اشاره به موضوع ایمنی جاده‌ها ادامه داد: آزادراه زنجان قزوین جزو بهترین محورهای ارتباطی ازلحاظ ایمنی بوده ولی بااین‌وجود هر ساله شاهد وقوع تصادفات متعدد در این مسیر هستیم.

یوسفی اظهار داشت: عمده این تصادفات هم به علت خواب آلودگی برخی از رانندگان است که باعث وارد شدن خسارت سنگین مادی و معنوی زیادی به خود و جامعه را می‌شوند.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه در بیش از ۷۰ درصد تصادفات عامل انسانی اولین علت تصادفات است گفت: باید نسبت به حساس نمودن افکار عمومی در خصوص علل وقوع تصادفات در جامعه تلاش شود.

یوسفی تاکید کرد: در این راستا و در مسیر تعالی و رسیدن به اهداف باید حمل و نقل ساماندهی شده و مبحث حمل و نقل عمومی به صورت جدی تر در راستای بهینه سازی این امر در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه صافی و همواره بودن راه های مواصلاتی عاملی شده است تا رانندگان وسایط نقلیه به راحتی به خواب بروند افزود: پیچ های متعدد در مسیر زنجان - طارم علت وقوع تصادفات کمتر در این مسیر است چون وجود پیچ های متعدد موجب حساسیت و استرس بیشتر رانندگان می شود و به همین جهت باید بعضی مواقع باید رانندگان را دچار استرس مصنوعی کرد.

همچنین رئیس اداره ترافیک اداره حمل و نقل پایانه های استان زنجان گفت:۱۱ طرح در این سازمان وجود دارد که دارای بودجه بوده و در حال اجراست.

علی مدقالچی افزود: خوشبختانه زنجان از سال ۸۸ از آموزش کلاسیک به سمت شیوه های نوینی آموزشی می‌رود و در این زمینه بوستان رانندگی و ترافیک زنجان نیز جزو بوستان های فعال کشوراست.

رئیس اداره ترافیک و ایمنی حمل و نقل استان زنجان، گفت: اجرای طرح ارتقا ایمنی دانش آموزان مدارس حاشیه راه‌ها از سال ۸۱ در سطح این استان شروع شده و تاکنون بیش از ۶۰۸ مدرسه با بیش از ۷۵ هزار دانش آموز از این طرح بهره‌مند شده‌اند.

مدقالچی از اجرای طرح ارتقا ایمنی موتور سواران در استان زنجان خبر داد و افزود: این طرح از سال ۹۱ در سطح استان شروع شده و آموزش مباحث ایمنی، قوانین و مقررات توسط کارشناسان اداره کل حمل و نقل، اورژانس و پلیس راه انجام شده است.