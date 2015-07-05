به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد، سید محمدجعفر میرجلیلی اظهار داشت: فاز دوم مرمت مسجد جامع جمال آباد رستاق با هزینه‌ای بالغ بر ۱۰۰ میلیون ریال آغاز شد.

وی عنوان کرد: این فاز شامل جمع‌آوری ایزوگام پشت‌بام، سبک‌سازی و تراشیدن کاه‌گل فرسوده بام، کاه‌گل و آجرفرش پشت‌بام، کاه‌گل نمای بیرونی مسجد، اجرای دست‌انداز پشت‌بام و ... است.

میرجلیلی خاطرنشان کرد: در فاز اول عملیات مرمت و بازسازی این مسجد، مناره این بنا مرمت و احیا شده است.

وی یادآور شد: این بنای تاریخی متعلق به اواخر دوره صفویه تا زندیه است و در سال ۱۳۸۹ به شماره ۲۹۹۸۴ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.