به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد، سید محمدجعفر میرجلیلی اظهار داشت: فاز دوم مرمت مسجد جامع جمال آباد رستاق با هزینهای بالغ بر ۱۰۰ میلیون ریال آغاز شد.
وی عنوان کرد: این فاز شامل جمعآوری ایزوگام پشتبام، سبکسازی و تراشیدن کاهگل فرسوده بام، کاهگل و آجرفرش پشتبام، کاهگل نمای بیرونی مسجد، اجرای دستانداز پشتبام و ... است.
میرجلیلی خاطرنشان کرد: در فاز اول عملیات مرمت و بازسازی این مسجد، مناره این بنا مرمت و احیا شده است.
وی یادآور شد: این بنای تاریخی متعلق به اواخر دوره صفویه تا زندیه است و در سال ۱۳۸۹ به شماره ۲۹۹۸۴ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
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