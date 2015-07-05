مدرسه بستر مناسبی برای آموزش فرهنگ ترافیک است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج مقدمی ظهر یکشنبه در جلسه در چهاردهمین کمیسیون ایمنی، حملونقل و سوانح رانندگی استان زنجان افزود: فرهنگ عمومی ابتدا از ریشه و از دوران ابتدایی شروع میشود و نباید آموزش بهصورت مقطعی باشد بلکه باید بهصورت مستمر ادامه داشته باشد و اگر کودک آموزش را ببینید در آینده نیز این آموزش را در عمل به کار خواهد برد.
وی با بیان اینکه اجرای برنامه های ارتقای فرهنگ رانندگی در مدارس باید مستمر باشد، اظهار داشت: علت کم رنگ بودن این آموزش در اداره آموزش و پرورش و عدم اجرای طرحهایی فرهنگی در استان عدم وجود بودجه کافی و لازم است.
مقدمی تاکید کرد: معمولاً دانش آموزان به تذکرات و حرف های معلمانشان بیشتر گوش میدهند تا سایرین بنابراین مدرسه بستر مناسبی برای فرهنگ سازی از پایه است و تاثیر گذاری بیشتری را دارد.
وی افزود: فرهنگ ترافیک نباید تنها یک بعدی باشد.
در ادامه این جلسه جانشین راهنمایی و رانندگی استان زنجان، گفت: آموزش از سنین پایین باید شروع شود و این موجب میشود در ۲۰ سال آینده جلوی بسیاری از تخلفات گرفته شود و موجب کاهش تصادفات میشود.
محمد علی عظیمی تاکید کرد: آمار کشته شدگان در سوانح رانندگی از ۱۳ هزار پایین تر نمیآید و کاهش آمار تصادفات و فرهنگ سازی در زمینه ترافیک نیازمند فرهنگ سازی مستمر است و برنامه های مقطعی در این زمینه جواب نمی دهد.
وی ادامه داد: عدم وجود فرهنگ ترافیک موجب عدم اجرای قانون خواهد شد.
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