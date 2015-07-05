خدمات ويژه ناوگان حمل و نقل عمومی در ليالی قدر

به گزارش خبرگزاری مهر، سيد جعفر تشكري هاشمي افزود: براي اين كه روزهداران بتوانند در مراسم معنوي ليالي قدر به سهولت حضور پيدا نمايند، امكانات حمل و نقلي مناسبي در سامانه اتوبوسراني و شبكه مترو تدارك ديده شده است.
وي با اشاره به اين كه شركت بهرهبرداري مترو در خطوط ۱، ۲، ۳ و ۴، شهروندان را در شبهاي قدر از ساعت ۲۲ و ۳۰ دقيقه تا ۵ و ۳۰ بامداد به صورت رايگان جابهجا ميكند، اظهار كرد: سرفاصله حركت قطارها در اين ۴ خط، ۳۰ دقيقه است كه البته در صورت تراكم مسافر اين فاصله كمتر خواهد شد.
تشكري هاشمي با بيان اين كه ايستگاههاي مترو در مجاور برخي اماكن اصلي كه مراسم ليالي قدر در آنها برگزار ميشود، قرار دارند، تصريح كرد: به عنوان نمونه، ايستگاه متروي حرم امام (ره) در مجاورت مرقد مطهر حضرت امام (ره)، ايستگاه متروي تجريش در كنار آستان مقدس امامزاده صالح و ايستگاه متروي شهيد حقاني جنب باغ موزه دفاع مقدس واقع شدهاند.
وي با اشاره به اين كه شركت واحد اتوبوسراني نيز خدمات ويژهاي را به اين منظور تدارك ديده، اظهار كرد: از ۱۲ ميدان اصلي تهران كه در نقاط مختلف شهر واقع شدهاند از جمله ميدانهاي امام حسين (ع) و رسالت در شرق و آزادي و صادقيه در غرب تهران و ميدانهاي تجريش و ونك در شمال و راهآهن و نماز (شهر ري) در جنوب شهر و همچنين ميدانهاي مركزي پایتخت همچون حضرت وليعصر (عج) و انقلاب اسلامي، ايستگاههايي به اين منظور پيشبيني شده است.
تشكري هاشمي با بيان اين كه به منظور سهولت در رفت و آمد روزهداران عزيز، ۳۵۰ دستگاه اتوبوس اختصاص يافته که در شبهاي قدر از ساعت ۱۹ تا هنگام اذان صبح به صورت رايگان به شهروندان خدماترساني مينمايند، تصريح كرد: ۷ مكاني كه مراسم ليالي قدر در آنها برگزار ميشود، مقصد سرويسهاي ويژه ناوگان اتوبوسراني است.
معاون شهردار تهران در پايان با تأكيد بر اين كه اين ۷ مقصد شامل حرم مطهر حضرت امام (ره)، آستان مقدس حضرت عبدالعظيم، آستان مقدس امامزاده صالح، مصلاي امام خميني (ره)، مهديه تهران، مدرسه عالي شهيد مطهري و باغ موزه دفاع مقدس است، خاطرنشان كرد: تدابیر لازم به منظور تقويت ناوگان به عمل آمده تا در صورت تراکم مسافر، نسبت به اعزام اتوبوس و قطار مترو اقدام شود تا شهروندان روزهدار بتوانند با آرامش خاطر در مراسم معنوي اين شبهاي عزيز شركت کنند.
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