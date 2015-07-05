پیوست طرح ها برای اعضای شورای شهر تهران ارائه نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شاکری- رییس کمیته فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به طرح های فرهنگی و اجتماعی مختلفی که در سطح شهر برگزار می شود گفت: امروزه با انواع و اقسام طرح های مختلف از سوی شهرداری مواجه هستیم؛ آسمان آبی و زمین پاک، طرح محله هرندی، شب های شیدایی و... که متاسفانه جز نام این طرح ها هیچ پیوستی به اعضای شورا ارائه نمی شود.

وی ادامه داد: ابعاد این طرح ها بر ما پوشیده است و اینکه این قبیل اقدامات در راستای چه دور نما و مصوبه ای انجام می شود مشخص نیست.

شاکری اضافه کرد : طرح محله هرندی با بودجه ۲۵۰ میلیارد تومانی هنوز ابعاد ناپیدایی دارد.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران همچنین اظهار داشت: نکته دومی که باید متذکر شوم مربوط به تفاهم نامه ای بین معاونت فرهنگی و اجتماعی شهردای تهران با اداره کل آموزش و پرورش تهران در سال ۹۳ است.

شاکری گفت: این تفاهم نامه در حالی منعقد شده که هنوز جایگاه شهرداری در عرصه آموزش و پرورش به روشنی مشخص نیست و حال آنکه این تعهد ساختار ایجاد می کند و نیاز به تجهیز و برنامه های جنبی دارد.

رییس کمیته فرهنگی همچنین خاطر نشان کرد : مدت اجرای این توافق نامه ۳ سال منظور شده و این در شرایطی است حداقل من به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی هیچ اطلاعی از آن ندارم. عزیزان موافقت نامه بار مالی دارد و باید در شورا مصوب شود حال آنکه دوستان هیچ وقعی به این امر ننهاده اند.

شاکری در بخش پایانی سخنان خود گفت: ما نیمی از دوران نمایندگی خود را سپری کرده ایم و الان در سرازیری دوران نمایندگیمان هستیم اما هنوز از ۶۵۰ پروژه ای که به عنوان اقدامات شهرداری ارائه شده از پیوست های فرهنگی و زیستی و ... آن ها خبری نیست. این در حالی است که هر چه به نیمه دوم سال نزدیک شویم بحث تصویب بودجه پیش می آید که با یک محدودیت زمانی نیز مواجه می شویم که اگر در تاریخ مشخصی بودجه مصوب نشود این امر از اختیار شورا خارج و در اختیار شهردار قرار می گیرد. باید برای این تعارض ها فکری کرد و چاره ای اندیشید.