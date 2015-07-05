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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۷:۰۸

تکلیف شهرداری برای ارائه گزارش اصلاحی ازتلفیق بودجه های سنواتی

تکلیف شهرداری برای ارائه گزارش اصلاحی ازتلفیق بودجه های سنواتی

اعضای شورای اسلامی شهر تهران پس از استماع گزارش حسابرسی تلفیقی سال ۸۹ شهرداری را مکلف به ارائه گزارش های اصلاحی از تلفیق بودجه های سنواتی کردند.

به گزارش  خبرگزاری مهر ،اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جریان یکصدو شصت و هفتمین جلسه شورا پس از استماع نتیجه گزارش شهرداری از حسابرسی تلفیقی سال ۸۹ با تصویب طرحی، شهرداری تهران را موظف کردند ضمن پیگیری نارسایی ها و مواردی که قوانین و مقرارات موضوعه در سال مالی مذکور رعایت نشده است اقدامات لازم را جهت انجام اصلاحات لازم معمول نماید به نحوی که موارد مذکور برای سال آتی آن مرتفع شود.

همچنین در تبصره دوم این ماده واحده حسابرس شورا موظف شد در هنگام بررسی صورت های مالی و در آمد و هزینه منتهی به سال ۹۰ شهرداری تهران و در صورت لزوم در سال های آتی گزارش اقدامات اصلاحی انجام شده را به همراه گزارش حسابرسی سال مربوط به شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهد.

کد مطلب 2852306
نورا حسینی

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