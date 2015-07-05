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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۸:۱۲

سرهنگ ایرج خانی:

حفاران غیرمجاز در زنجان دستگیر شدند

حفاران غیرمجاز در زنجان دستگیر شدند

زنجان- فرمانده انتظامی شهرستان زنجان از دستگیری هفت حفار غیرمجاز در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ ایرج خانی پور افزود: در پی گزارش مردمی مبنی بر حفاری غیرمجاز چند نفر در تپه های روستای اردین شهرستان زنجان، ماموران انتظامی کلانتری ۱۶ بلافاصله در محل حاضر شدند.

وی یادآورشد: ماموران با حضور در محل، هفت متهم حین حفاری را دستگیر و وسایل حفاری از جمله یک دستگاه گنج یاب، ابزار آلات مربوطه شامل کلنگ و بیل، دستگاه فلزیاب دست ساز و ماسک ضدگاز را از آنان کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان با بیان این که دو دستگاه خودرو متهمان نیز توقیف شد، گفت: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

روستای اردین در دهستان بناب شهرستان زنجان قرار دارد.

کد مطلب 2852309

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