حفاران غیرمجاز در زنجان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ ایرج خانی پور افزود: در پی گزارش مردمی مبنی بر حفاری غیرمجاز چند نفر در تپه های روستای اردین شهرستان زنجان، ماموران انتظامی کلانتری ۱۶ بلافاصله در محل حاضر شدند.

وی یادآورشد: ماموران با حضور در محل، هفت متهم حین حفاری را دستگیر و وسایل حفاری از جمله یک دستگاه گنج یاب، ابزار آلات مربوطه شامل کلنگ و بیل، دستگاه فلزیاب دست ساز و ماسک ضدگاز را از آنان کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان با بیان این که دو دستگاه خودرو متهمان نیز توقیف شد، گفت: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

روستای اردین در دهستان بناب شهرستان زنجان قرار دارد.