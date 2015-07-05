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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۷:۱۷

اختصاصی مهر ؛

جواد نکونام به تیم فوتبال سایپا پیوست

جواد نکونام به تیم فوتبال سایپا پیوست

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران با عقد قراردادی یکساله به تیم فوتبال سایپا البرز پیوست. این انتقال در شرایطی صورت گرفت که قبل از این صحبت‌هایی مبنی بر حضور این بازیکن در استقلال مطرح شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام که صحبت از حضور او در باشگاه استقلال مطرح شده بود، عصر امروز یکشنبه پس از نشست‌هایی که با مسئولان باشگاه سایپا داشت با آنها برای یک فصل به توافق رسید.

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی با مسئولان سایپا به توافق رسید که براساس اعلام خودش با تیم فوتبال اوساسونا اسپانیا قرارداد دارد. با این حال سایپایی ها پس از برگزاری چند نشست و انجام مذاکرات لازم موافقت این بازیکن برای حضور در جمع نارنجی پوشان را گرفتند.

جواد نکونام قبل از این در تیم های پاس تهران و استقلال تهران نیز بازی کرده بود اما بخش عمده ای از دوران فوتبال خود را در تیم های خارجی خصوصا اوساسونا اسپانیا سپری کرده است.

حسین خبیری سخنگوی باشگاه سایپا و مشاور مدیرعامل این باشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر این خبر را تایید کرد.

کد مطلب 2852315

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