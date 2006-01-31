"كوهستان بروكبك" نامزد 8 اسكار شد

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، فيلم جديد آنگ لي تايواني كه داستان عشق ممنوعه دو كابوي امريكايي را روايت ميكند، تا به امروز كه موفقترين فيلم سال بوده و علاوه بر كسب جوايز متعدد از جشنوارههاي معتبر جهاني و مراسم گلدن گلوب، از سوي انجمنهاي مختلف سينمايي و منتقدان امريكايي هم به عنوان بهترين فيلم سال معرفي شده است. "كوهستان بروكبك" براي كسب اسكار بهترين فيلم سال بايد با "مونيخ" استيون اسپيلبرگ، "شب بخير و موفق باشيد" جرج كلوني، "كاپوتي" بنت ميلر و "تصادف" پل هاگيس رقابت كند. جالب اينجاست كه هر پنج كارگردان اين فيلمها براي دريافت اسكار كارگرداني هم نامزد شدهاند.
فهرست كامل نامزدهاي جوايز اسكار 2006 به اين شرح است:
بهترين فيلم: "كوهستان بروكبك"، "مونيخ"، "شب بخير و موفق باشيد"، "كاپوتي"، "تصادف"
بهترين كارگردان: آنگ لي، استيون اسپيلبرگ، جرج كلوني، بنت ميلر، پل هاگيس
بهترين بازيگر مرد: جواكين فينيكس براي "قدمزني در مسير"، هيث لجر براي "كوهستان بروكبك"، فيليپ سيمور هافمن براي "كاپوتي"، ديويد استراترن براي "شب بخير و موفق باشيد"، ترنس هوارد براي Hustle & Flow
بهترين بازيگر زن: چارليز ترون براي "نورث كانتري"، فليسيتي هافمن براي "ترنسامريكا"، ريس ويترسپون براي "قدمزني در مسير"، جودي دنچ براي "خانم هندرسن تقديم ميكند"، كايرا نايتلي براي "غرور و تعصب"
بهترين بازيگر مرد نقش مكمل: ويليام هرت براي "تاريخ خشونت"، جرج كلوني براي "سيريانا"، پل جياماتي براي "سنيدرلا من"، مت ديلان براي "تصادف"، جيك گيلنهال براي "كوهستان بروكبك"
بهترين بازيگر زن نقش مكمل: فرانسيس مكدورمند براي "نورث كانتري"، ميچله ويليامز براي "كوهستان بروكبك"، ايمي آدامز براي Junebug، ريچل ويتس براي "باغبان وفادار"، كاترين كينير براي "كاپوتي"
بهترين فيلمنامه اقتباسي: جاش اولسن براي "تاريخ خشونت"، لري مكمورتراي و دايانا اوسانا براي "كوهستان بروكبك"، دن فاترمن براي "كاپوتي"، جفري كين براي "باغبان وفادار"، توني كوشنر و اريك راث براي"مونيخ"
بهترين تدوين: مايك هيل و دن هانلي براي "سيندرلا من"، كلر سيمپسن براي "باغبان وفادار"، هيوز وينبورن براي "تصادف"، مايكل كان براي "مونيخ"، مايكل مكيوزكر براي "قدمزني در مسير"
بهترين فيلم مستند: رژه پنگوئنها، كابوس داروين، انرون: هوشمندترين افراد دفتر، مردربال، جنگ خياباني
بهترين طراحي لباس: چارلي و كارخانه شكلاتسازي، خاطرات يك گيشا، خانم هندرسن تقديم ميكند، غرور و تعصب، قدمزني در مسير
بهترين چهرهپردازي: وقايعنگاري نارنيا: شير، جادوگر و كمد لباس، سيندرلا من، جنگهاي ستارهاي: اپيزود سوم ـ انتقام سيث
بهترين انيميشن سينمايي: والاس و گروميت: نفرين خرگوشنما، عروس مرده تيم برتن، قلعه متحرك هاول
بهترين جلوههاي ويژه بصري: وقايعنگاري نارنيا: شير، جادوگر و كمد لباس، كينگ كنگ، جنگ دنياها
بهترين فيلمنامه غيراقتباسي: استفن گاگان براي "سيريانا"، پل هاگيس و رابرت مورسكو براي "تصادف"، جرج كلوني و گرنت هسلوف براي "شب بخير و موفق باشيد"، وودي آلن براي "آخرين امتياز"، نواه بومباچ براي "مركبماهي و وال"
بهترين فيلم خارجيزبان: "اينك بهشت" از فلسطين، "كريسمس مبارك" از فرانسه، "تسوتسي" از افريقاي جنوبي، "سوفي شول: روزهاي آخر" از آلمان، "نگو" از ايتاليا
بهترين موسيقي متن: جان ويليامز براي "خاطرات يك گيشا"، جان ويليامز براي "مونيخ"، گوستاوو سانتائولالا براي "كوهستان بروكبك"، آلبرتو ايگلسياس براي "باغبان وفادار"، داريو ماريانلي براي "غرور و تعصب"
بهترين تدوين صدا: كينگ كنگ، جنگ دنياها، خاطرات يك گيشا
بهترين ميكس صدا: وقايعنگاري نارنيا: شير، جادوگر و كمد لباس، كينگ كنگ، جنگ دنياها، خاطرات يك گيشا، قدمزني در مسير
بهترين فيلمبرداري: والي فيستر براي "بتمن آغاز ميكند"، رودريگو پريتو براي "كوهستان بروكبك"، رابرت السويت براي "شب بخير و موفق باشيد"، ديون بيب براي "خاطرات يك گيشا"، امانوئل لوبزكي براي "دنياي جديد"
بهترين طراح هنري: شب بخير و موفق باشيد، هري پاتر و جام آتش، كينگ كنگ، خاطرات يك گيشا، غرور و تعصب
جوايز اسكار روز پنجم مارس 2006 (14 اسفند 1384) در كداك تيهتر لس آنجلس به برگزيدگان اهدا ميشود.
"كوهستان بروكبك" با نامزدي در هشت رشته اسكار از جمله بهترين فيلم، بهترين كارگردان و بهترين بازيگر مرد، جديترين رقيب فتح عناوين برتر در شب اهداي جوايز آكادمي علوم و هنرهاي سينماي امريكا به برترين فيلمهاي سال لقب گرفت.
به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، فيلم جديد آنگ لي تايواني كه داستان عشق ممنوعه دو كابوي امريكايي را روايت ميكند، تا به امروز كه موفقترين فيلم سال بوده و علاوه بر كسب جوايز متعدد از جشنوارههاي معتبر جهاني و مراسم گلدن گلوب، از سوي انجمنهاي مختلف سينمايي و منتقدان امريكايي هم به عنوان بهترين فيلم سال معرفي شده است. "كوهستان بروكبك" براي كسب اسكار بهترين فيلم سال بايد با "مونيخ" استيون اسپيلبرگ، "شب بخير و موفق باشيد" جرج كلوني، "كاپوتي" بنت ميلر و "تصادف" پل هاگيس رقابت كند. جالب اينجاست كه هر پنج كارگردان اين فيلمها براي دريافت اسكار كارگرداني هم نامزد شدهاند.
نظر شما