توافق هسته ای با ایران از توافق با کره شمالی هم بدتر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزنس اینسایدر، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با اشاره به مذاکرات جاری ایران و گروه 1+5 در وین گفت: این مذاکرات گشایش نیست بلکه در حقیقت یک شکست است.

وی گفت هر روز که می گذرد غرب مصالحه بیشتری بر سر برنامه هسته ای ایران می کند که نهایتا منجر به این خواهد شد که توافق حاصله بدتر از توافق هسته ای با کره شمالی خواهد بود.

نتانیاهو همچنین در نشست کابینه خود مدعی شد: موافقتنامه ای که این روزها در حال شکل گیری است بدتر از چارچوبی است که در لوزان امضا شد و زمینه را برای حرکت ایران در جهت ساخت بمب های اتمی بسیار هموار خواهد کرد.