علی نژاد عضو هیات رئیسه فدراسیون جهانی ووشو باقی ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هيات رئيسه فدراسيون آسيايي ووشو امروز يكشنبه در هتل ارينتال ماكائو برگزار شد و باتوجه به اساسنامه فدراسيون جهاني، قاره ها مسووليت انتخاب اعضاي هيات رئييسه جهاني از قاره هاي خود را برعهده دارند كه براين اساس و براي معرفي اعضاي قاره كهن به فدراسيون جهاني از ميان 13 نامزد راي گيري انجام شد.

در پايان راي گيري، مهدي علي نژاد، كي از مالزي، مورواكا از ژاپن و چن از چين براي حضور در هيات رئيسه فدراسيون جهاني انتخاب و معرفي شدند.

با اين اوصاف علي نژاد كه پيش از نيز عضو هيات رئيسه فدراسيون جهاني بود براي يكدوره چهار ساله ديگر، اين كرسي مهم بين المللي را در اختيار خواهد داشت. علي نژاد به عنوان مسوول كارگاه تجديد نظر در اساسنامه فدراسيون آسيا و به روزرساني آن انتخاب شد.

همچنين مطابق اساسنامه جهاني، "فك" از هنك كنگ به عنوان نايب رييس جهاني معرفي گرديد.

در ادامه روند آماده سازي چين براي ميزباني در مسابقات قهرماني جوانان آسيا كه مردادماه برگزار مي شود مورد بررسي قرار گرفت.

استعفاي "هوانگ" نايب رييس ويتنامي فدراسيون آسيا نيز مورد قبول واقع شد و مقرر گرديد يك نفر از چين جايگزين شود.

سپس مشكلات تايوان براي ميزباني در مسابقات بزرگسالان آسيا در سال آينده مورد بحث قرار گرفت و چنانچه مشكلات از سوي تايوان برطرف نشود، فيليپين ميزباني را برعهده مي گيرد.