همکاری پلیس و خودروسازان باید افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین آذین در خصوص مشکلاتی که پلیس در شماره گذای خودروهای اسکانیا داشت، گفت: شرکت اسکانیا اعلام می کند که برخی رانندگان در سیستم خودروهای این شرکت تغییراتی را ایجاد می کنند که این یکی از عوامل بروز مشکلات در اتوبوس های اسکانیا است.
وی با بیان اینکه اتوبوس های اسکانیا در کشورهای مختلفی استفاده می شود، افزود: برخی رانندگان در زمان های تعیین شده برای گارانتی هم برای بررسی به نمایندگی ها مراجعه نمی کنند که این هم یکی از عوامل مشکلات این وسیله نقلیه است.
این نماینده مجلس باتاکید بر اینکه پلیس باید تعامل بیشتری با خودروسازان داشته باشد، ادامه داد: پلیس باید فرآیندی را تعریف کند که خودروها در طول مسیر تحت نظارت باشند.
آذین با اشاره با اینکه باید تجهیزات بیشتری برای کنترل وسایل نقلیه بکار رود، گفت: باید با همکاری میان خودروسازان و پلیس مشکلات وسایل نقلیه حل شود تا شاهد کاهش تصادفات باشیم.
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