یک نماینده مجلس: همکاری پلیس و خودروسازان باید افزایش یابد

یک نماینده مجلس با تاکید بر ضرورت همکاری بیشتر میان پلیس و خودروسازان، گفت: برخی رانندگان به ایمنی در وسایل نقلیه عمومی بی توجه هستند.