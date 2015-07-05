لاریجانی: جلوی رشد ایدز و مواد مخدر گرفته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی امروز در دیدار با رئیس و معاونان سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: کار بهزیستی بسیار متنوع و حوزه آن گسترده است و مأموریت های زیادی بر دوش دارد و برای انجام این مأموریت‌ها، نیازمند تخصص‌های مختلف است.

وی افزود: سازمان بهزیستی برای آنکه بتواند به خوبی از عهده مسئولیت‌های خود برآید، نیازمند استفاده از ظرفیت های مردمی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر رفع هر چه سریع‌تر ریشه های به وجود آورنده آسیب‌ها و معضلات اجتماعی تصریح کرد: حاکیمت باید به این سازمان نگاه حمایتی داشته باشد؛ زیرا برای رفع علل برخی از آسیب‌ها نیازمند تلاش کلیه مسئولین در سطح کشور هستیم.

لاریجانی به رئیس و معاونین سازمان بهزیستی توصیه کرد که در موارد حساس، نگاه مسئولین تصمیم‌ساز را نسبت به علل و ریشه ها هدایت کرده و از آنها کمک بخواهند.

وی ضمن حمایت از طرح توانبخشی مبتنی بر خانواده اظهار داشت: کانون خانواده گرم‌ترین و صمیمانه‌ترین مکان برای افراد سالمند و معلول است و اینکه سازمان بهزیستی توانسته است در این طرح موفق عمل کند، جای بسی خوشحالی است و امیدواریم که بتوانید از ظرفیت های مردمی بیش از پیش استفاده کنید.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: دو موضوع مواد مخدر و بیماری ایدز، از آسیب های اجتماعی زیانباری است که باید جلوی رشد آن به سرعت گرفته شود و نیاز است که رسانه ملی در این امر به کمک سازمان بهزیستی بیاید و همچنین لازم است که در کتابهای درسی، آموزش های لازم در این خصوص گنجانده شود.

شش هدف کاری بهزیستی در برنامه ششم توسعه

بر اساس این گزارش، در ابتدای این دیدار انوشیروان محسنی بندپی معاون وزیر رفاه و رئیس سازمان بهزیستی کشور و معاونین سازمان به بیان مسائل و مشکلات سازمان پرداختند.

محسنی بندپی گفت: سازمان بهزیستی دو هدف پیشگیری از معلولیت ها و آسیب‌های اجتماعی را در سه مرحله آگاه‌سازی، غربالگری و مداخله دنبال می‌کند و تا حدود زیادی توانسته است، موفقیت کسب کند.

وی در ادامه با اشاره به برنامه ششم توسعه افزود: سازمان بهزیستی تلاش دارد که در این برنامه بر روی شش بند «ارتقاء رفاه اجتماعی و بهزیستی جامعه، الزام قانونی به پیوست سلامت اجتماعی، پیشگیری از بروز آسیب اجتماعی در گروه های آسیب‌پذیر، ارتقای کمی و کیفی خدمات، گسترش مشارکت های مردمی و خیرین و مستندسازی فرایندها جهت الگوسازی برای آیندگان» کار کند.