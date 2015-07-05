یک سوم آب ورودی برازجان کاهش یافت/ عدم امکان توزیع مساوی آب

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدحسن باستی عصر یکشنبه در حاشیه بازدید معاون وزیر نیرو از وضعیت بحران آب در شهرستان دشتستان اظهار داشت: در حال حاضر عمده مخاطراتی که از ناحیه کاهش ورود آب به استان بوشهر از سوی استان فارس با آن روبرو هستیم در شهرستان‌های بوشهر و دشتستان است.

کاهش ورودی آب دشتستان به ۲۵ هزار مترمکعب

وی با بیان اینکه تا سال گذشته میزان آب ورودی از چاه های آب کازرون به خطوط آبرسانی شهرستان دشتستان، ۳۲ تا ۳۵ هزار مترمکعب بوده است افزود: این آمار در سال ۹۴ به میزان یک سوم کاهش یافته و به ۲۵ هزار متر مکعب رسیده است.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به اعتراضات اخیر مردم برازجان به دلیل کمبود و قطعی آب، اذعان داشت: به غیر از کاهش ورودی، وجود پرتی آب بر اثر وجود لوله‌های فرسوده و قدیمی در شبکه آب این شهرستان نیز مزید بر علت تشدید کم‌آبی در شهرستان دشتستان شده است.

باستی ادامه داد: در همین راستا با دعوت از مسئولان ارشد وزارت نیرو، از ایشان خواسته شد با حضور در این شهرستان و گفتگو با مردم محلات مختلف شهرستان دشتستان، بدون توجه به آمار و ارقام تئوری، واقعیات بحران آب را از زبان شهروندان شنیده و در زمینه حل این وضعیت، اعتبارات لازم را تخصیص دهند.

کاهش آب در تابستان با زمستان قابل قیاس نیست

وی با اشاره به اینکه طبق برآوردها در زمستان سال گذشته میزان آبی که به دست مردم دشتستان رسیده ۱۸۰هزار متر مکعب بوده است، تصریح کرد: مطمئنا این آمار در تیرماه با کاهش بیشتری هم مواجه شده چرا که به هیچ عنوان نمی توان وضعیت زمستان را با تیرماه قابل مقایسه دانست.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با تاکید بر اینکه، میزان آب ورودی به استان معیار ما نیست و آب مصرفی مردم برای ما ملاک است گفت: سرانه آب بوشهر نباید همسان با استان هایی مثل سمنان و همدان در نظر گرفته شود بلکه این استان را باید در کنار استان هرمزگان دید.

سید محمدحسن باستی افزود: در حال حاضر شهرهای برازجان، آبپخش و سعدآباد با بیشترین بحران و کمبود آب مواجه هستند و بر این اساس، شهر برازجان به چهار منطقه زون بندی شده و هر شش ساعت به یک منطقه، توزیع آب صورت می‌گیرد.

امکان مساوات توزیع آب در برازجان وجود ندارد

وی ادامه داد: به دلیل وجود ۱۰۰ متر اختلاف ارتفاع شیب سطح شهر، به هیچ عنوان امکان مساوات توزیع آب وجود ندارد زیرا در زمان‌های توزیع آب، نقاط پائین دست شهر ممکن است همیشه زودتر از سایر نقاط آب داشته باشند و نقاط بالادست که در ارتفاعات شهر واقع هستند ممکن است در شش ساعت تنها یکساعت آب داشته باشند.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با بیان اینکه سرعت آب در خطوط شهر برازجان ۱.۲ متر در ثانیه و ۳.۵ کیلومتر در ساعت است، اظهار داشت: نقاط پائین و بالادست شهر ممکن است در طول شبانه روز، ۲، ۶، ۸ و یا ۱۰ ساعت آب داشته باشند و طبیعتا ساعات وجود آب در لوله های نقاط مرتفع شهر کمتر از نقاط گود و پائین دست شهر است.

باستی به وجود چهار مخزن فشار شکن در شهر برازجان اشاره کرد و افزود: مشاور شبکه آب دشتستان، نقاطی که نیاز به اصلاح دارند را مشخص کرده و بر اساس طرح وی می توان با قطع یا وصل کردن برخی از قسمت‌های شبکه، با حجم آب فعلی، توزیع آب بهتری را انجام داد.

اصلاح ۷۰۰کیلومتر شبکه آب دشتستان

وی گفت: شبکه آب دشتستان، ۷۰۰ کیلومتر است که بر اساس برآورد مشاور، برای اصلاح آن، ۳۵میلیارد تومان اعتبار نیاز است و اولویت‌بندی اصلاح شبکه در سال‌های مختلف توسط مشاور، پیشنهاد شده است.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر تاکید کرد: میزان ورودی روزانه آب به شهرهای بوشهر و برازجان به وزارت نیرو گزارش می‌شود لذا انتظار می‌رود، این وزارت خانه با تخصیص اعتبارات مورد نیاز، به حل وضعیت بحرانی آب در استان بوشهر نگاه ویژه ای داشته باشد.