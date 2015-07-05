فعالیت سیاسی از سوی دهیاران ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ ناظری روز یکشنبه در همایش دهیاران اظهار داشت: دهیاران با بالا بردن آگاهی خود می توانند در هدایت مردم برای انتخاب افراد اصلح در این انتخابات موثر باشند.

وی افزود:دهیاران نباید در حمایت از نامزدهای مورد قبول خود در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی دخالت کنند، چرا مردم باید به بهترین شکل بی طرفی مجریان انتخابات را لمس کرده و به باور برسند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه زابل همچنین به نقش ویژه دهیاران در توسعه روستاها اشاره و بیان کرد: دهیاران باید به نقش خود در توسعه روستاها بخوبی عمل کنند.

وی گفت: توسعه روستایی، جزئی از برنامه های توسعه استان محسوب می شود که برای دگرگون سازی ساختار اجتماعی ـ اقتصادی جامعه روستایی به کار می رود.

ناظری تاکید کرد: تحقق توسعه، بدون توجه به مقوله توسعه روستایی امکان پذیر نخواهد بود و از سوی دیگر توسعه روستایی را می توان عاملی در بهبود شرایط زندگی افراد ساکن در مناطق روستایی و به ویژه اقشار کم درآمد و آسیب پذیر و تلاش برای خود اتکایی و توانمندسازی آن ها در روند توسعه ملی و منطقه ای دانست.

وی گفت: روستا جامعه ای دارای ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اکولوژیکی است و بی شک تحقق توسعه پایدار روستایی نیز مستلزم توجه به تمامی این ابعاد است.

ناظری تاکید کرد: چنانچه در بخش روستائی فاقد برنامه باشیم به اهداف توسعه‌ای حوزه خود دست پیدا نخواهیم کرد و مردم، این ولی نعمتان نظام جمهوری اسلامی از خدمات ناب محروم می شوند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه زابل بیان کرد: دهیاران باید در راستای تحقق عدالت اجتماعی و فقرزدائی گام بردارند، چرا که توجه به این رویکرد مهم ترین خواست عمومی است.