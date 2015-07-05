۶۰درصد تحصیلات تکمیلی درکشور مربوط به دانشگاه آزاد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی عسکری بعدازظهر یکشنبه در آیین تودیع و معارفه رییس دانشگاه آزاد یاسوج افزود: تحصیلات تکمیلی و گسترش آن یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بوده که در دوره جدید در دستور کار دانشگاه است.

وی بیان کرد: هم اکنون ۱۰ میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی در کشور وجود دارد که پنج میلیون آن‌ها از دانشگاه آزاد فارغ‌التحصیل شده‌اند.

عسکری مشکلات بیکاری در کشور را ناشی از عدم پذیرش دانشجو به فراخور نیاز کشور دانست.

وی همچنین دانشگاه آزاد را در انحصار هیچ باندی ندانست و بر پرهیز از سیاست زدگی در این دانشگاه تاکید کرد.

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه باشگاه سیاسی احزاب نیست و در سال انتخابات کسی حق استفاده از امکانات این دانشگاه به نفع هیچ جریانی را ندارد.

عسکری چابک‌سازی دانشگاه را یکی از برنامه‌های مهم تیم مدیریتی دانشگاه آزاد دانست و گفت: هم اکنون تعداد ۴۰ هزار کارمند در این دانشگاه مشغول به کار هستند که تعداد زیادی است.

وی افزود: برای چابک‌ سازی این دانشگاه حدود ۴۰۰ پست را در دانشگاه آزاد حذف کردیم و تعداد معاونت‌ها هم کم شده است.

عسکری همچنین بر گسترش تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد یاسوج تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم از زحمات یکساله فردین بوستانی تجلیل و حجت الاسلام علی آل بویه به سمت رییس جدید دانشگاه آزاد یاسوج معرفی شد.