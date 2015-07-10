به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم میدانی گفت: در حالی که در سال ۹۳ مبلغ قرارداد خرید تضمینی آب از بخش خصوصی ۱۱۰ میلیارد تومان بود، در سال ۹۴ این رقم به ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهارداشت: با توجه به اینکه بخش خصوصی سالانه قیمت آب را افزایش می دهد، خرید تضمینی آن برای این وزارتخانه دشوار است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: اگر بخواهیم کمبودهای اعتباری موجود در حوزه آب جبران شود و از محل آن پروژه های نیمه تمام را به انجام برسانیم، باید همانند سایر کشورها به تدریج به سمتی حرکت کنیم که مشترکان قیمت تمام شده آب را پرداخت و در ازای آن خدمات دریافت کنند.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا تاکید کرد: این به معنای افرایش قیمت آب نیست و ما هم اینک هیچ مجوزی در این زمینه نداریم.

وی بیان داشت: یکی از کارهایی که این وزارتخانه برای به انجام رساندن پروژه های حوزه آب و آبفا انجام داده، استفاده از اعتبارات عمومی، بهره گیری از تسهیلات داخلی، استفاده از تسهیلات خارجی میان مدت (فاینانس) و فروش اوراق مشارکت است.

میدانی گفت: در سال ۹۴ - ۹۳ میانگین بارندگی در کشور نسبت به درازمدت ۲۶ درصد و نسبت به سال ۹۳ رقمی معادل ۱۴ درصد کاهش داشته است.

وی اضافه کرد: با توجه به کاهش بارندگی ها، وضعیت منابع آب در برخی از استان های جنوب شرقی کشور بسیار نگران کننده است و در شرایط کنونی برای این موضوع نمی توان کاری کرد؛ مگر اینکه از طریق مدیریت اصولی و صرفه جویی در مصرف آب به کاهش مشکلات ناشی از این معضل کمک کنیم تا مشکلی برای تامین آب آشامیدنی مردم به وجود نیاید.