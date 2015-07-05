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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۲۱:۰۹

در اعتراض به «نقش منفعلانه» سازمان ملل در تحولات یمن؛

مردم یمن در شهر صنعاء تظاهرات گسترده برگزار کردند

مردم یمن در شهر صنعاء تظاهرات گسترده برگزار کردند

مردم یمن امروز یکشنبه در اعتراض به نقش منفعلانه سازمان ملل در قبال تحولات این کشور تظاهرات گسترده‌ای در شهر صنعاء برپا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، مردم یمن امروز یکشنبه در شهر صنعاء تظاهرات گسترده برپا کردند.

بر اساس این گزارش، این تظاهرات در اعتراض به نقش منفعلانه سازمان ملل در قبال تحولات این کشور و سکوت این سازمان در برابر تجاوز وحشیانه رژیم آل سعود برگزار شد.

شرکت کنندگان در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی ضمن محکومیت شدید تداوم حملات سعودیها به این کشور، خواستار رهایی اراده سازمان ملل از بند وابستگی به آمریکا و رژیم صهیونیستی شدند.

تظاهرات کنندگان همچنین با سر دادن شعارهایی، تلاش سازمان ملل و جامعه جهانی برای توقف حملات وحشیانه آل سعود به یمن و شکسته شدن محاصره علیه مردم این کشور را خواستار شدند.

گفتنی است، حملات وحشیانه آل سعود به مردم بی دفاع یمن و زیرساخت های این کشور همچنان در ماه مبارک رمضان ادامه دارد.

کد مطلب 2852391

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