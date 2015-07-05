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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۲۱:۲۲

گروه اعزامی مهر به وین/۱۱۵

وزیر فرانسوی هم به کوبورگ آمد/تمام کارت ها روی میز است

وزیر فرانسوی هم به کوبورگ آمد/تمام کارت ها روی میز است

لوران فابیوس برای حضور در دور نهایی مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ به هتل کوبورگ آمد.

به گزارش گروه اعزامی مهر به مذاکرات هسته ای وین، لوران فابیوس وزیرخارجه فرانسه به هتل محل مذاکرات هسته ای آمد.

وی در بدو ورود در جمع خبرنگاران در مقابل هتل گفت:  برای مرحله نهائی مذاکرات برگشتم. دو روز مذاکره فشرده پیش رو خواهیم داشت.

فابیوس تاکید کرد: از این به بعد تمام کارت ها روی میز است.

وزیرخارجه فرانسه ادامه داد: مهم این است که بدانیم آیا ایرانی ها تصمیمات روشن را در خصوص مسائلی که هنوز روشن نشده، اتخاذ خواهند کرد؟

وی به موضع دائمی و سازنده کشورش اشاره کرد و گفت: هم چیز باید بررسی شود.

فابیوس در یک هفته گذشته دو بار دیگر هم در این مکان حضور یافته بود.

گفته می شود وزیرخارجه فرانسه برخلاف مواضع افراطی و برهم زننده ای که معمولا در مقابل رسانه ها ابراز می کند در جلسات مذاکره با طرف ایرانی سرسختی کمتری دارد و تلاش بسیاری برای گشایش فعالیت شرکت های فرانسوی در ایران دارد. موضوعی که حکایت از میزان احتیاج کشورهای ۱+۵ به توافق جامع احتمالی دارد.

کد مطلب 2852416

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