وضعیت تولید داروهای طبیعی/ سه گیاه پرمصرف دارویی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیر حسین جمشیدی اظهار داشت: از زمان تشکیل اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل درخواست های تولید فرآورده های طبیعی رو به افزایش نهاده و تاکنون تعداد ۱۲۸۳ مورد داروهای در فهرست دارویی کشور قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه از تعداد ۳۰۹ قلم گیاه بکار رفته در تولید فرآورده های طبیعی رازیانه، نعنا و آویشن بیشترین مورد استفاده را در تهیه فرآورده های گیاهی داشته اند، تصریح کرد: با اینکه متاسفانه تا چندسال پیش داروهای طب سنتی کتابهای قانون بوعلی و کتاب خوارزمی را در کشورهای خودمان ثبت نکرده بودیم و کشورهای غربی از سال خیلی دور برای تولید داروهایشان از آنها بهره می بردند ولی خوشبختانه اکنون سیر صعودی خوبی در این آغاز نموده ایم.

جمشیدی با اشاره به دسته بندی داروهای طبیعی بر اساس ATC (سیستم طبقه‌بندی آناتومیکی درمانی شیمیایی) عنوان کرد: ۵۱ گروه از این دسته بندی را داروهای گیاهی پوشش می دهند که بیشترین تعداد آنها در سال ۱۳۹۳ بوده است.

مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو با تاکید بر افزایش شرکت های تولیدی، گفت: ۹۳ شرکت تولیدی در حوزه فرآورده های طبیعی و ۸۱ شرکت نیز در بخش داروهای سنتی مشغول فعالیت هستند که با توجه به سبقه تاریخی و فرهنگی کشورمان می تواند به مراتب بیشتر گردد.