طرح همیاران محیط زیست در کرمانشاه اجرا می‌ شود

غلامحسین کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با تلاش ماموران یگان حفاظت از محیط زیست، ۴ شکارچی غیر مجاز کبک در شهرستان ثلاث باباجانی دستگیر و تعدادی ادوات شکار کشف و ضبط شد.
کاظمی شکار بی رویه پرندگان زینتی را عاملی در انقراض این پرندگان به عنوان گونههای ارزشمند در استان کرمانشاه یاد کرد و افزود: در امر حفاظت از منابع زیست محیطی بنا داریم سمن های محیط زیست را راهاندازی و فعال کنیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه گفت: هم اکنون بیش از ۳۰ سمن زیست محیطی در استان کرمانشاه فعال است و امر خطیر پیشگیری از تخریب و آلودگی زیست محیطی را در برنامه خود دارند.
وی منشا۷۰ درصد ریزگردها در استان کرمانشاه را منبع خارجی عنوان و بیان کرد: در حال حاضر ۹ ایستگاه سنجش ذرات گرد و غبار در استان وجود دارد و امیدواریم در آینده شاهد کاهش پدیده گرد و غبار در استان باشیم.
کاظمی بیان کرد: امسال به دلیل کمبود بارش و نزولات آسمانی با پدیده خشکسالی مواجه هستیم و همشهریان باید در امر حفاظت از محیط زیست به عنوان امانت دردست آنان برای نسلهای آینده کوشا باشند.
نظر شما