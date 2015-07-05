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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۲۳:۱۰

انفجار کویته پاکستان ۱۶ کشته و مجروح بر جا گذاشت

انفجار کویته پاکستان ۱۶ کشته و مجروح بر جا گذاشت

انفجار یک بمب در شهر کویته پاکستن موجب کشته شدن یک نفر و مجروح شدن دست کم ۱۵ نفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه داون پاکستان، وقوع انفجاری در شهر کویته یک کشته بر جا گذاشت. در این حادثه تروریستی همچنین ۱۵ نفر از جمله سه زن و دو کودک مجروح شدند.

این انفجار که امروز عصر در منطقه باچا خان چوک کویته رخ داد به چندین خودرو و ساختمان های اطراف خسارات سنگینی وارد کرد. به گفته یک مقام پلیس کویته بمب به وزن حدود ۵ کیلوگرم که در یک موتور سیکلت جاسازی شده بود، عامل این انفجار بوده است.

بر این اساس انفجار در ساعات پر رفت و آمد منطقه باچا خان چوک از مراکز تجاری کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان به وقوع پیوسته است.     

کد مطلب 2852441

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