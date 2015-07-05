به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در ضیافت افطار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران با گرامیداشت شب نوزدهم ماه مبارک رمضان و شب ضربت خوردن امام علی (ع) اظهارداشت: احترام به شهیدان تنها این نیست که خانواده شهدا را عزیز بداریم که باید اینگونه باشد، وظیفه اصلی ما این است که کاری کنیم تا در مقابل اهداف و آرمانهایی که شهیدان جان خود را فدا کردند یعنی حفظ عزت، عظمت و استقلال کشور و مردم شرمنده شهیدان نباشیم.

روحانی گفت: اگر امروز جوانان کشور بیکار باشند و گرفتاری مردم هر روز بیشتر شود و در جامعه عده ای جوان معتاد وجود داشته باشد و آسیب های اجتماعی بنیان خانواده ها را متزلزل کند، بی تردید در چنین حالتی است که در پیشگاه شهدا شرمنده خواهیم بود.

رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به حادثه تروریستی و دردناک هفتم تیرماه و شهادت مظلومانه دکتر بهشتی و یارانش در دفتر حزب جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: هیچ مقطع تاریخی وجود ندارد که در آن بدون ایثار و فداکاری، پرچم حق به اهتزاز درآمده باشد.

روحانی با برشمردن ویژگی های برجسته شهید دکتر بهشتی اظهارداشت: شهید بهشتی یک مدیر، مجاهد و معمار انقلاب اسلامی بود و بزرگترین تأثیر را در تدوین قانون اساسی داشت و از سوی دیگر معمار قوه قضاییه بود و شخصیت های زیادی را در حوزه ودانشگاه تربیت کردند اما مظلومیت ایشان در تاریخ انقلاب اسلامی قابل وصف نیست و مظلومانه درکوچه ، مسجد و دانشگاه مورد توهین قرار می گرفت و بسیاری تنها پس از شهادت ایشان فهمیدند که کشور و انقلاب اسلامی چه شخصیت بزرگ و مظلومی را از دست داده است.

رییس جمهوری در ابتدای سخنانش نیز با اشاره به شب نوزدهم ماه مبارک رمضان و شب ضربت خوردن امام علی(ع) گفت:افتخارما این است که امامی همچون علی ابن ابیطالب (ع) داریم و تمام افتخار این نظام هم این است که در مسیر و خط حکومت امیرالمومنین علی (ع) باشد.

روحانی تصریح کرد: امام علی (ع) نه تنها به عنوان امام شیعیان و صحابی بزرگ پیامبر(ص) در میان همه مسلمین جهان بلکه به عنوان رهبر همه آزادمردان عالم، مردانگی را به همه انسانها آموخت. امام علی (ع) جایگاهی دارند که به جز پیامبر اسلام هیچ کس با ایشان قابل مقایسه نیست.

رییس جمهوری تلاش برای ادامه راه و حکومت امام علی (ع) را مورد تأکید قرار داد و گفت: رسیدن به ویژگی های حکومت امیرالمومنین (ع) کار آسانی نیست اما همه افتخار نظام ما آن است که در مسیر و خط حکومت آن امام همام قرار دارد و تمام تلاش ما باید این باشد که آن مسیر نورانی را ادامه دهیم.

روحانی با بیان این که امام علی (ع) امام مظلوم شهیدان هم هست، اظهار داشت: هیچ امام و شهیدی مظلوم تر از مولایمان علی (ع) پیدا نمی شود، امام علی (ع) در سراسر زندگانی خویش بخصوص بعد از وفات پیامبر (ص) و زمانی که خلیفه مسلمین بود در نهایت مظلومیت قرار داشت اما امام علی (ع) در برابر همه ظلم ها و بداخلاقی ها نسبت به خود هیچ وقت از عدالت، اخلاق، مروت و جوانمردی ذره ای خارج نشد و در مقابل همه رفتارهای ناشایست را تحمل می کردند و عملاً به ما یاد دادند که چگونه راهشان را ادامه دهیم.

حجت الاسلام والمسلمین شهیدی معاون رییس جمهوری و رییس بنیاد شهید و ایثارگران نیز در ابتدای این مراسم گزارشی را از اقدامات دولت تدبیر و امید برای رسیدگی و رفع مشکلات خانواده معظم شهیدان و ایثارگران ارایه کرد.

در پایان مراسم ، حاضران نماز مغرب و عشاء را به امامت حجت الاسلام روحانی اقامه و همراه با ایشان روزه خویش را افطار کردند.