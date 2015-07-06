کارگاه عرضه لوازم خانگی تقلبی در شهرستان بانه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بانه گفت: در حال حاضر ورود كالاهای بی اصالت و بد كیفیت به بازار بانه و فروش آن توسط تعدادی از بازاریان، دغدغه اصلی اصناف این شهرستان است و واحد بازرسی این اداره با هرگونه بی نظمی در بازار برابر قانون برخورد خواهد کرد.

حسن طهماسبی اظهار داشت: در برهه های مختلف زمانی شاهد عدم رضایت از میزان حق خود از طرف تعدادی افراد سود جو هستیم که به خاطر دستیابی به سود بیشتر حاظر به بد نام کردن قشر عظیمی از افراد پاک دست و دارای کرامت و مناعت طبع هستند. که با اقدام خود در دراز مدت موجب کساد شدن بازار و وارد آمدن ضربات جبران ناپذیری برای آن منطقه خواهد شد.

وی افزود: در همین راستا واحد بازرسی اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان بانه با توجه به رسالت و وظیفه ای كه در این راستا دارد به طور فعالانه و با پیگیری تمام، با هرگونه تخلف در حوزه مسئولیتی خود با هرگونه تخلفی مقابله می كند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بانه عنوان كرد: در پی گزارشات مردمی مبنی بر وجود کارگاهی در یکی از محلات شهر که اقدام به تقلب کالا می کند، گزارش در دستور کار قرار گرفت و با هماهنگی قبلی با ریاست تعزیرات حکومتی، دادستانی و با حضور پرسنل مبارزه با کالای قاچاق نیروی انتظامی شهرستان بانه و بازرسان این اداره در محل مورد نظر حاضر شدند.

طهماسبی گفت: پس از بررسی های به عمل آمده تعداد ۱۲ دستگاه ماشین لباسشویی و ۲ دستگاه ماشین ظرف شویی که توسط یک نفر در کارگاه مورد بازسازی و رنگ آمیزی قرار می گرفت، کشف و ضبط و پرونده برای بررسی و صدور حکم به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

وی تصریح کرد: واحد بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت بانه به دلیل گستردگی و تنوع فعالیتها در این شهرستان و برای اجرای هرچه بهتر رسالتهای خود نیازمند همكاری همه ارگان ها و به ویژه خود مردم و بازاریان است. كه باید جلوی متخلفانی كه بی محابا اقدام به این قبیل كارها كه موجب بدنامی بازار می شود را گرفته و اجازه انجام چنین اقدامی را به این افراد سودجو نداد.