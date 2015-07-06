مهدی معنوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به لطف خداوند و دعای مردم آیت الله ممدوحی پس از بهبودی کامل از بیمارستان مرخص شدند و هم اکنون در سلامتی کامل به سر می برند.

وی افزود: پس از عمل جراحی ایشان چند روز در منزل به استراحت بعد از عمل پرداختند تا روند بهبودی تکمیل شود.

مسئول دفتر آیت الله ممدوحی تاکید کرد: از تمامی مسئولین و مردم ولایتمدار کرمانشاه که در این مدت با تماس های مکرر خود جویای حال آیت الله ممدوحی شدند تشکر می کنیم.

معنوی در ادامه از آغاز کلاس های آیت الله ممدوحی در روزهای آینده خبر داد و گفت: به امید خداوند این کلاس ها از روز چهارشنبه در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد: کلاس های آیت الله ممدوحی ظهر ها در مسجد حاج شهباز خان و عصر ها ساعت ۷ در محل شهرداری کرمانشاه برگزار می شود. همچنین مراسم هایی مانند عید فطر و دیگر مراسمات مرتبط با ماه مبارک رمضان همانند سال های گذشته برگزار خواهد شد.

گفتنی است؛ آیت الله حسن ممدوحی در هفته گذشته به دلیل عمل جراحی کیسه صفرا در بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) قم بستری شد.