مدیر کل روابط عمومی و تبلیغات اسلامی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آئین احیای شب ۲۱ ماه رمضان ساعت ۲۲ چهارشنبه شب با سخنرانی حجت الاسلام سید احمد خاتمی در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار میشود.
حجت الاسلام جواد بهشتی پور، ادامه داد: قرائت دعای ابوحمزه ثمالی توسط حجت الاسلام محمدپور، تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط مهدی فروغی، بیان احکام توسط حجت الاسلام محمدی و قرائت دعای جوشن کبیر توسط عباس حیدرزاده در مراسم احیای شب قدر ۲۱ ماه رمضان اجرا میشود.
وی با اشاره به برنامههای شب ۲۳ ماه رمضان در آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) ابراز کرد: آئین احیای شب ۲۳ رمضان نیز با سخنرانی حجت الاسلام ناصر رفیعی و قرائت دعای جوشن کبیر برگزار میشود.
برنامههای مسجد مقدس جمکران
مدیر روابط عمومی و بین الملل مسجد جمکران نیز در گفتگو با مهر برنامههای ویژه شبهای ۲۱ و ۲۳ رمضان در این مکان مقدس را تشریح کرد.
حجت الاسلام سید مهدی هاشمی زاده گفت: با توجه به تقارن شب ۲۱ با شب چهارشنبه حجم برنامههای مسجد مقدس جمکران بیشتر میشود و بعد از تلاوت قرآن، مراسم سخنراني و قرائت دعای توسل توسط حجتالاسلام مرتضی وافی برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: در شب ۲۱ ماه مبارک رمضان بعد از دعا، محفل تلاوت قرآن و پس از آن نیز قرائت دعای جوشن كبير توسط حجتالاسلام محمدپور اجرا و در ادامه مراسم سخنرانی و احيا توسط حجت الاسلام ميرباقري اجرا خواهد شد.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل مسجد مقدس جمکران گفت: سورههاي روم، دخان و عنكبوت در شب ۲۳ ماه رمضان در مسجد مقدس جمکران قرائت میشود، همچنین دعای كميل توسط حاج عباس حيدرزاده و سخنراني و احيا توسط حجتالاسلام سيد حسين مومني از برنامههای آخرين شب قدر مسجد مقدس جمكران است که در صحن جامع مهدوی مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد.
