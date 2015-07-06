۱۹۰۰ دهیاری در مازندران تشکیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جان الله عبدی پیش از ظهر دوشنبه در کمیته امور روستایی با اشاره به قابلیتهای فراوان و موجود در روستاهای استان، دهیاریها را نوپا دانست که در عین حال توان رقابت با شهرداریها را دارند.

وی با اشاره به قابلیتهای گردشگری روستاهای استان، یادآور شد: متاسفانه زیرساختهای لhزم برای بهره گیری از ظرفیتهای گردشگری این روستاها ایجاد نشده است.

وی با اشاره به راه اندازی هزار و ۹۱۶ دهیاری در استان، تصریح کرد: با فعالیت دهیاران و مشارکت مردم، تلاشهای خوبی برای توسعه پایدار روستایی صورت گرفته است.

مدیرکل امو رروستایی و شوراهای استانداری مازندران، ادامه داد: افزایش درآمد خانوار روستایی باید صورت گیرد تا اقتصاد پویا در روستاها حاصل شده و از مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها دوری شود.

وی تعداد آبادی های استان را دو هزار و ۹۴۶ مورد، ۲۲ شهرستان، ۵۶ بخش و ۱۳۱ دهستان اعلام کرد و افزود: جمعیت روستایی استان یک میلیون و ۳۶۸ هزار نفر با تعداد ۴۱۱ هزار و ۱۸۰ خانوار است.

عبدی با اشاره به برگزاری همایش روز روستا در وزارت کشور، اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم و مورد تاکید دولت توسعه روستاهای مرزی استان ها است که در این خصوص اعتبار خوبی سال گذشته تخصیص یافت. مازندران دارای ۷۴۶ روستای مرزی است.

وی با توجه به اینکه دهیاران از طریق شوراهای اسلامی انتخاب می شوند، گفت: تعداد روستاهای دارای شورای اسلامی مازندران سه نفره ۲۱۶ روستا، پنج نفره ۱۷۱ روستا و هزار روستا فاقد دهیاری هستند و تعداد اعضای دهیاری ها در روستاها ۷ هزار و ۳۵۶ نفر است.

وی، افزود: تسهیلات اشتغال زا در سطح روستاها با نرخ سود پایین داده خواهد شد که با اجرایی کردن آن اشتغال و درآمد پایدار حاصل می شود.