به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی اهواز، شکرالله سلمان زاده با اشاره به برگزاری هفته اطلاع‌رسانی بیماری‌های قابل‌انتقال بین انسان و حیوان از ۱۳ تا ۱۷ تیرماه اظهار کرد: بسیاری از بیماری‌ها بین انسان و دام مشترک و قابل‌انتقال هستند که از جمله این بیماری‌ها می‌توان به بیماری هاری، تب مالت، سالک و آنفلوانزای پرندگان اشاره کرد.

سلمان زاده افزود: هاری از بیماری‌های شایع بین انسان و دام و یک بیماری ویروسی کشنده است و غالبا از طریق گزش ایجاد می‌شود. ابتلا به این بیماری پس از گزش در صورت مراجعه سریع به مرکز درمانی و دریافت واکسن مخصوص، قابل پیشگیری است ولی در صورت ابتلا، غیرقابل درمان خواهد بود.

سلمان زاده گفت: برای پیشگیری از بروز بیماری‌های قابل‌انتقال بین انسان و دام، افرادی که در روستا زندگی می‌کنند باید حتما محل زندگی خود را از محل زندگی دام جدا کرده و همچنین با مراجعه به اداره دامپزشکی، احشام خود را واکسینه کنند.

سرپرست مرکز بهداشت خوزستان افزود: در صورت استفاده از لبنیات محلی و غیر پاستوریزه، حتما نکات بهداشتی را رعایت کنید و به‌ویژه شیر را به‌خوبی بجوشانید. حداقل زمان لازم برای جوشاندن شیر ۲۰ دقیقه است ولی با توجه به اینکه در این مدت‌زمان، بسیاری از مواد مغذی شیر از بین می‌رود، توصیه می‌شود افراد از شیر پاستوریزه استفاده کنند.

وی گفت: به‌محض اینکه فردی مورد گزش حیوان قرار گرفت، لازم است حتما و به‌سرعت به نزدیک‌ترین مرکز بهداشتی مراجعه کند تا اقدامات درمانی لازم برای وی انجام شود. برای پیشگیری از ابتلا به کیست هیداتیک و بیماری‌های انگلی نیز سبزیجات باید قبل از مصرف؛ به روش بهداشتی، سالم‌سازی و شست‌وشو شوند.