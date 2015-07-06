کشف جسد داخل کانال فاضلاب /دعوا و زورگیری رنگ خون گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر ،روز ۱۲ بهمن ۹۳ ، از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ یک فقره کشف جسد ناشناس در داخل حفره فاضلاب واقع در اتوبان شهید یاسینی به کلانتری ۱۲۸ تهران نو اعلام شد.

با حضور مأموران در محل کشف جسد و انجام بررسی های اولیه مشخص شد که جسد متعلق به جوانی حدودا ۳۰ ساله بوده که دست و پا و گردنش از پشت سر با پارچه و کمربند بسته شده است.

با انتقال جسد به پزشکی قانونی و بررسی تیم پزشکی مشخص شد که علت مرگ ناشی از فشار بر عناصر حیاتی گردن بوده است؛ بلافاصله پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمد تشکیل شد و به دستور شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۷ تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

با آغاز رسیدگی به پرونده، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در اولین مرحله از تحقیقات اقدام به شناسایی هویت جسد ناشناس ( مقتول ) بنام «علیرضا» ( ۳۲ ساله ) کردند که خانواده اش در یکی از شهرهای شمالی کشور زندگی می کنند.

با شناسایی خانواده مقتول، تحقیقات از آنها در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و مشخص شد که مقتول چند روز قبل از مرگ و پس از مرخصی گرفتن از محل کارش واقع در یک پیتزا فروشی در منطقه نارمک تهران - میدان نبوت به محل زندگی خانواده اش در شمال کشور رفته و در تاریخ ۱۲ بهمن ۹۳ در حالی که نزدیک به ۴۰۰ هزار تومان وجه نقد و یک دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش تقریبی یک میلیون تومان همراه خود داشته مجددا به تهران بازگشته است.

با توجه به اطلاعات بدست آمده از خانواده علیرضا مبنی بر اینکه وی در زمان مراجعت به تهران وجه نقد و گوشی موبایل همراه داشته اما در زمان کشف جسد هیچکدام از این اموال از وی کشف نشده بود، لذا بررسی فرضیه ارتکاب جنایت با انگیزه سرقت در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

بررسی سوابق علیرضا نشان داد که وی پیش از این به مصرف موادمخدر از نوع شیشه اعتیاد داشته اما اظهارات خانواده اش حکایت آن داشت که او ظاهرا اقدام به ترک مصرف مواد نموده است؛ طرح موضوع ترک اعتیاد مقتول از سوی خانواده در حالی مطرح شده بود که محل کشف جسد مکانی است که معتادان در آنجا اقدام به مصرف موادمخدر نموده و بعضا در همانجا نیز زندگی می کنند.

در ادامه رسیدگی به پرونده، کارآگاهان با انجام تحقیقات پلیسی اطلاع پیدا کردند جوانی بنام «کاظم . م» ( ۳۰ ساله ) که به مصرف موادمخدر از نوع شیشه اعتیاد داشته و از نظر قدرت بدنی نسبتا خوبی برخوردار بوده و معتادین نیز به نوعی از حساب بری دارند، اقدام به زورگیری از معتادان و افراد مراجعه کننده به محل پاتوق معتادین واقع در حفره فاضلاب محل کشف جسـد می کند؛ با شناسایی هویت کاظم، سوابق وی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که او یکی از مجرمین سابقه دار در زمینه سرقت ، زورگیری و موادمخدر بوده که به تازگی از زندان آزاد شده است.

با توجه به دلایل و شواهد بدست آمده و احتمال وقوع جنایت توسط کاظم، محل سکونت وی در منطقه تهرانپارس – خیابان ۲۱۶ شرقی شناسایی شد و کارآگاهان در ۱۳ تیر ۹۴ اقدام به دستگیری وی کردند.

کاظم پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی در اظهارات خود با اعتراف صریح به درگیری با مقتول به کارآگاهان گفت: زمانیکه به داخل حفره فاضلاب [ محل کشف جسد ] مراجعه کردم از طریق افراد معتادی که در آنجا زندگی می کردند به من خبر دادند که جوانی که گویا پیش از این نیز به مصرف مواد اعتیاد داشته، برای مصرف مواد به آنجا آمده است.

با مراجعه به این جوان و دیدن ظاهر مرتب وی اطمینان پیدا کردم که او حتما با خود پول و اموال باارزشی دارد و به همین علت تصمیم به زورگیری گرفتم اما او در برابر من مقاومت کرد؛ به همین علت و برای آنکه مابقی معتادین حساب کار خودشان را داشته باشند، با او درگیر شده و پس از آنکه با تهدید چاقو اقدام به زورگیری گوشی تلفن همراه و پول های همراهش نمودم، دست و پا و گردن وی را با پارچه و کمربند بسته و در همان وضعیت رها کردم و افراد حاضر در صحنه را نیز تهدید کردم که کسی حق کمک کردن به آن شخص را ندارد و دیگر اطلاعی از مرگ وی ندارم.

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: با توجه به دلایل و مدارک بدست آمده ( کشف گوشی تلفن همراه مقتول از متهم و ... ) و اعتراف صریح متهم به درگیری با مقتول و بستن عناصر حیاتی گردن وی بوسیله کمربند متعلق به مقتول که منجر به فشار شدید به گردن و مرگ ناشی از خفگی شده، متهم با قرار بازداشت موقت و برای انجام تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.