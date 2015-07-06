کودک جامانده در خودرو جان سپرد

معاون اورژانس قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به واقعه فوت یک کودک در خودرو عنوان کرد: بر اساس اطلاعات اولیه این کودک درون خودرو جامانده و پس از مدتی فوت کرده است.

مهدی فراهانی با اشاره به اعزام آمبولانس اورژانس در صحنه حادثه ادامه داد: این اتفاق که در هنگام ظهر رخ داده است، بر اساس آنچه پدر و مادر اظهار کردند هنگامی که آنها از خودرو پیاده شده‌اند کودک دو و نیم ساله خود را فراموش کرده و بعد از گذشت زمان و هنگامی که متوجه غیبت کودک شده‌اند سراغ خودرو رفته و با پیکر بی‌جان کودک خود مواجه شده‌اند.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که کودک چندین ساعت را در گرمای تابستان در خودرو مانده و همین امر موجب مرگ وی شده است.

فراهانی افزود: تیم اورژانس عملیات احیا را نیز برای کودک انجام داد اما متأسفانه کودک قبل ار رسیدن اورژانس فوت کرده بود.