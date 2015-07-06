۱۵ تیر ۱۳۹۴، ۱۵:۱۰

بر اثر سهل انگاری؛

کودک جامانده در خودرو جان سپرد

قم - یک کودک ۲.۵ ساله قمی بر اثر سهل انگاری پدر و مادر در خودرو جا ماند و فوت کرد.

معاون اورژانس قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به واقعه فوت یک کودک در خودرو عنوان کرد: بر اساس اطلاعات اولیه این کودک درون خودرو جامانده و پس از مدتی فوت کرده است.

مهدی فراهانی با اشاره به اعزام آمبولانس اورژانس در صحنه حادثه ادامه داد: این اتفاق که در هنگام ظهر رخ داده است، بر اساس آنچه پدر و مادر اظهار کردند هنگامی که آنها از خودرو پیاده شده‌اند کودک دو و نیم ساله خود را فراموش کرده و بعد از گذشت زمان و هنگامی که متوجه غیبت کودک شده‌اند سراغ خودرو رفته و با پیکر بی‌جان کودک خود مواجه شده‌اند.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که کودک چندین ساعت را در گرمای تابستان در خودرو مانده و همین امر موجب مرگ وی شده است.

فراهانی افزود: تیم اورژانس عملیات احیا را نیز برای کودک انجام داد اما متأسفانه کودک قبل ار رسیدن اورژانس فوت کرده بود.

    • زهرا محراب ۱۷:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۵
      چه پدر و مادر بی مسئولیتی/ بیچاره بچه زجر کش شده
    • زهرا ۱۸:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۵
      خدا به خانوادش صبر بده چه پیشامده بدی
    • محسن ۱۹:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۵
      باید این پدر و مادر مجازات شوند
    • مجید محمدی ۲۰:۰۴ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۵
      عاقبت آدمهایی که قدر موهبتهای الهی را نمیدانند مگه میشه آدم بچه 2.5سالشو فراموش کنه واقعا متاسفیم
    • مونا ۲۰:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۵
      مگه میشه مگه داریم!!!!!
    • رضا ۲۰:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۵
      خدا رحم کنه به این پدر ومادر بی فکر کودکشان رو جا گذاشتن متوجه نشدن امه اگر مو بایلشون روجا میگذاشتن زودی متوجه میشدن .من هر چی فکر می کنم با عقل ومنطق جور در نمیاد باید پلیس بررسی کنه ببینه مشکل چی بوده
    • شیوا شمس ۲۰:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۵
      واقعا متاسفم، و خیلی عجیبه! چقدر پدر و مادر های این زمانه بی خیال شده اند
    • هنگامه ۲۰:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۵
      اخه نوشتيد نظرات حاوى توهين منتشرنميشه ولى لطفاً شما بگيد كه چه كلماتى شايسته اين پدرومادره !!!!اصلا هرچى فكرميكنم كمترباورميكنم اين به اصطلاح پدرومادرو،واقعاً كه!!!!!!!!!!
    • مریم ۲۳:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۵
      وای خدا بهشون صبر بده‌.پسر ۳/۵ساله من هم یه بار تو ماشین جا موند.ولی با بوغ ماشین ما رو از خونه کشوند بیرون.طفلکی از گرما رنگش سرخ کبود شده بود.اونم گرمای خوزستان
    • محمد ۰۱:۰۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۶
      کسی که بچه خودشو تو ماشین جا میذاره نباید بهشون گفت پدر مادر اونم چند ساعت !!!!!!!!!!!!!!!!
    • وبلاگ سعدابادمذهب ۰۱:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۶
      آن عواطف مادرانه و پدرانه كجاس ..؟
    • مینا ۰۶:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۶
      پدر و مادر نمونه !!!
    • مجید ۰۸:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۶
      یعنی میشه پدر و مادر بچه شونو فراموش کنن موبایل نیست که بگیم فراموش شده .این حرفا دروغه اونا میخواستن بچه رو نبرن گذاشتنش تو ماشین یا اینکه بچه خوابیده بوده نخواستن بیدارش کنن . لا اقل یه کم شیشه ماشین رو پایین میکشیدن هوا جریان داشته باشه .کلا دلم سوخت منم بچه دارم یه لحظه خودمو جای اونا گذاشتم ....چقدر سخته دیدن این صحنه
    • حسيني ۰۹:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۶
      واي نگو تــــــــــــــــــــــــــــــــورو خدا آدم دلش ميره،يعني چي آخه بچه بيچاره معلوم نيست چقد گريه كرد
    • بابک ۱۰:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۶
      مگه میشه که بچه خودشون را یادشون بره. ببین چی بوده که این اتفاق افتاده .
    • ناهید ۱۲:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۶
      واااای.خدایا چطوری بچه رو یادشون رفته .الاهی بمیرم اون بچه چی کشیده توگرما
    • فرزاد ۱۴:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۶
      اشک توچشمم جمع شد1!!!! من 1دقیقه بچم جلوچشمم نباشه دیوانه میشم!!! این به اصطلاح پدرمادر دیگه میتونن زنده بمونن!!؟؟؟ من اگه جای پدرش بودم حتما خودکشی میکردم!! بمیرم برای اون بچه بیگناه!!!!
    • ا.د ۱۶:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۶
      عزیزانی که شماتت سرزنش کردند یادتون باشه حضرت علی گفته هر مفتونی (گرفتار فتنه اب) لایق سرزنش شماتت نیستند
    • ژینو‌ ۲۲:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۷
      سلام‌خیلی‌ناراحت‌شدم‌،مگه‌می‌شه‌آدم‌بچشو‌از‌یاد‌ببره‌ای‌جانم‌بمیرم‌برات
    • مهدی ۱۵:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۰
      این اتفاق مشکوکه...
    • Sh ۲۳:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
      خیلی ناراحت کنندس ولی ... مگه میشه چند ساعت متوجه نبودش نشن دوما اگه ماشین تو خیابون بوده عابرا چرا متوجه نشدن?
    • حجت ۰۸:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۲
      با عقل جور در نمي ياد.
    • مرادی ۱۳:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۶
      قضیه مشکوک میزنه

