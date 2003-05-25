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۵ خرداد ۱۳۸۲، ۱:۵۹

دبير انجمن دانش آموختگان دانشگاه الزهرا خواستار شد:

دولت از تشكلهاي غير دولتي زنان حمايت كند

تشكلهاي غير دو لتي اگر تحت نظارت مستقيم دولت ويا نهاد خاصي باشند استقلال خود را از دست مي دهند ولي اگر تحت حمايت قرار گيرند باعث فعاليت بيشتر آنها مي شود.

به گزارش خبر نگار اجتماعي خبرگزاري مهر  دبير انجمن دانش آموختگان دانشگاه الزهرا با بيان اين مطلب درباره فعاليتهاي اين انجمن گفت: انجمن دانش آموختگان دانشگاه الزهرااز سال 73آغاز به كار كرده ودر زمينه هاي فرهنگي اجتماعي ، آموزشي پژوهشي ، اقتصادي واشتغالزايي فعاليت مي كند وعمده ترين فعاليت انجمن برگزاري گردهمايي براي فارغ اتحصيلان ، بر گزاري كارگاههاي آموزشي درمورد كامپيوتر ،آموزش خود اشتغالي ، كنترل جمعيت واعتياد بوده است.

فرشته قشقايي  در ادامه افزود : اين انجمن 1000نفر عضو داراي مدرك ليسانس ، كارشناسي ارشد ودكتري دارد وهمچنين تنها انجمن زناني است كه با اين كيفيت كه همه تحصيل كرده وصاحب نظرهستند فعاليت مي كند.

وي درباره مشكلات تشكلهاي غير دولتي گفت: مشكلات تشكلهاي غير دولتي وضعيت قانوني آنها ، از نظر ارتباط با نهادهاي دولتي وآژانسهاي بين المللي ، مشكل مادي ومشكل تجهيز وامكانات اين انجمنها است .

وي خاطر نشان كرد: بايد اين تشكلها تحت حمايت مادي ومعنوي دولت قرار گيرند ، حمايت  به معناي تحت پوشش ونظارت مستقيم نيست بلكه بايد كاري كنند تا زمينه ساز فعاليت مردمي بهتر وبيشتر اين انجمنها شوند.

کد مطلب 2853

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