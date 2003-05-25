دولت از تشكلهاي غير دولتي زنان حمايت كند

به گزارش خبر نگار اجتماعي خبرگزاري مهر دبير انجمن دانش آموختگان دانشگاه الزهرا با بيان اين مطلب درباره فعاليتهاي اين انجمن گفت: انجمن دانش آموختگان دانشگاه الزهرااز سال 73آغاز به كار كرده ودر زمينه هاي فرهنگي اجتماعي ، آموزشي پژوهشي ، اقتصادي واشتغالزايي فعاليت مي كند وعمده ترين فعاليت انجمن برگزاري گردهمايي براي فارغ اتحصيلان ، بر گزاري كارگاههاي آموزشي درمورد كامپيوتر ،آموزش خود اشتغالي ، كنترل جمعيت واعتياد بوده است.

فرشته قشقايي در ادامه افزود : اين انجمن 1000نفر عضو داراي مدرك ليسانس ، كارشناسي ارشد ودكتري دارد وهمچنين تنها انجمن زناني است كه با اين كيفيت كه همه تحصيل كرده وصاحب نظرهستند فعاليت مي كند.

وي درباره مشكلات تشكلهاي غير دولتي گفت: مشكلات تشكلهاي غير دولتي وضعيت قانوني آنها ، از نظر ارتباط با نهادهاي دولتي وآژانسهاي بين المللي ، مشكل مادي ومشكل تجهيز وامكانات اين انجمنها است .

وي خاطر نشان كرد: بايد اين تشكلها تحت حمايت مادي ومعنوي دولت قرار گيرند ، حمايت به معناي تحت پوشش ونظارت مستقيم نيست بلكه بايد كاري كنند تا زمينه ساز فعاليت مردمي بهتر وبيشتر اين انجمنها شوند.