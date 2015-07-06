سید صادق موسوی مدیرکل حوزه ریاست سازمان سینمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله ایوبی معاون وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی و رییس سازمان سینمایی، سید صادق موسوی را به عنوان مدیرکل حوزه ریاست سازمان سینمایی منصوب کرد.

براساس این گزارش در متن حکم رییس سازمان سینمایی چنین آمده است:

«جناب آقای سید صادق موسوی نظر به تعهد و شایستگی های شما در مدیریت امور فرهنگی، به موجب اين حكم به سمت مدیرکل حوزه ریاست سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری منصوب می شويد.

ایجاد ارتباطات کارآمد و دو سویه بین سازمان و اهالی سینما، پیگیری حسن اجرای سیاست های ابلاغی از سوی سازمان سینمایی، برنامه ریزی و راهبری ارتباطات ریاست سازمان با واحدهای تابعه، ایجاد زمینه های لازم برای تصمیم سازی و ابلاغ تصمیمات، بخشنامه ها و سیاست ها به حوزه های مختلف سازمان و روان‌سازی امور مراجعان و مخاطبان از جمله وظایف این حوزه است. امیدوارم با ایجاد روابط صمیمانه میان مدیران و مخاطبان و نیز جدیت در پیگیری امور، در انجام این وظیفه مهم موفق باشید. توفیقات روز افزونتان را از خداوند متعال خواستارم.»

با توجه به ساختار جدید سازمان سینمایی که رسما در سال گذشته ابلاغ شده است و نیز تفکیک ماموریت های امور بین الملل و جشنواره ها از حوزه ریاست، سید صادق موسوی به سمت مدیرکل حوزه ریاست منصوب شد.

آرش امینی نیز به عنوان مدیرکل امور جشنواره ها و همکاری های بین الملل و دبیر شورای راهبردی امور بین الملل کاروان سینمای امید را همراهی می کند. سید صادق موسوی که تا پیش از این مدیرکل نمایش خانگی، مستند و کوتاه سازمان سینمایی بود تا زمان انتصاب مدیرکل جدید این حوزه با حفظ سمت همچنان عهده دار مسئولیت نمایش خانگی است.