مراسم ويژه محرم در حسينيه رسول اعظم لندن آغاز شد

به گزارش خبرنگارگروه دين و انديشه "مهر"، حسينيه رسول اعظم در لندن به مناسبت ايام محرم دهه اول اين ماه را به عزاداري و مراسم ويژه اين ايام مي پردازد.

به گزارش خبرگزاري شيعه ( اباء)، در اين مراسم كه زنان و مردان مسلمان و مؤمن مقيم انگليس حضور دارند به منظور احياء و ياد بود نهضت امام حسين(ع) و ياران او شركت كرده و شعائر ديني و اسلامي سر دهند و در اين مراسم با همه مسلمانان جهان يكپارچه عزاداري مي كنند.

اين حسينيه در اين ايام " خواندن زيارت عاشورا" و " قرآن كريم" را در برنامه هاي مهم و ويژه خود دارد.

از ديگر برنامه هاي آن خواندن " مرثيه هاي امام حسين(ع) و ياد آوري نهضت حسيني" به منظور ياد آوري وقايع كربلا در حسينيه مذكور است.

در اين ايام تعزيه خواني، ذكر فلسفه عاشورا و بيان اتفاقات آن زمان نيز از توجه خاصي برخوردار خواهد بود .