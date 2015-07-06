بسکتبال ایران را دوباره المپیکی می کنم/ به خودم اعتقاد دارم

به گزارش خبرنگار مهر، «درک باورمن» که امروز دوشنبه با انعقاد قراردادی دو مرحله ای هدایت تیم ملی بسکتبال ایران را برعهده گرفت، پس از پایان نشست با مسئولان فدراسیون و اتمام کارهای مربوط به انعقاد قراردادش به این پرسش مبنی بر اینکه بر چه اساس قرارداد دو مرحله ای امضا کردید و چقدر نسبت به نتیجه گیری در مرحله اول قرارداد امیدوار هستید پاسخ داد.

وی در این زمینه اظهار داشت: در واقع این سوال را نباید از من بپرسید اما در مورد مسابقات پیش رو و نتیجه گیری در آن هم باید بگویم هدف اصلی صعود به المپیک است. این هدف من است و برای دستیابی به آن تلاش می کنم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال ادامه داد: هدف مشترک میان من و بسکتبال ایران این است که همکاری طولانی مدت داشته باشیم و سه ماهه نخست قرارداد من برای رسیدن به این هدف است. تلاش می کنم تا آنچه را که باید به دست بیاوریم.

این مربی آلمانی با تاکید بر اینکه بسکتبال ایران تیم ملی قوی دارد خاطرنشان کرد: این تیم در حال پیشرفت است. عملکردی که از بسکتبال در تیم ملی ایران در جام جهانی اسپانیا دیدم، دوست داشتنی بود. شما کشوری دارید که پایه و اساس خوبی برای موفقیت دارد.

باورمن در مورد چگونگی دعوت از بازیکنان برای حضور در اردوی تیم ملی بسکتبال گفت: ۴۰ بازیکن انتخاب شدند اما اطمینان ندارم که همه آنها را به اردو دعوت کنم. البته یکسری بازیکنان رزرو هم دعوت می شوند و در نهایت از میان آنها اردونشینان تیم ملی و ترکیب نهایی را انتخاب می کنم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال در مورد اینکه عدم راهیابی به المپیک لندن فشارها را برای صعود به المپیک برزیل بیشتر کرده است، گفت: به هر حال فشار و استرس بخشی از کار ما است که باعث می شود به جلو حرکت کنیم. این موضوع هم بخشی از شغل ما محسوب می شود. باید چالش ها را بپذیریم. به هر حال وقتی در تیم بایرن مونیخ مربیگری می کنی از تو قهرمانی می خواهند در تیم ملی آلمان هم که باشی باز هم قهرمانی از تو می خواهند.

باورمن با اشاره به حضوری که پیش از این در برخی از کشورهای آسیایی مانند چین و ژاپن (نه به عنوان مربی) داشته است در مورد اینکه چرا قاره آسیا و ایران را برای مربیگری انتخاب کرد گفت: بسکتبال، بسکتبال است به همین سادگی. فقط اینکه استایل تیم ها با هم فرق می کند مثلا چینی ها و ایرانی ها استایل متفاوت از هم دارند. مهم این است که همه فاکتورهای لازم مثل دفاع خوب و حمله قوی کنار هم باشند تا برنده شویم. بنابراین مهم نیست در چین، آمریکا یا یک کشور دیگر باشی اگر دفاع نکنی نمی توانی برنده شوی.

این مربی در مورد انتخاب شدن مهران شاهین طبع به عنوان دستیارش گفت: مهم است که از کشوری که برای آن مربیگری می کنی دستیار داشته باشی. مهم نیست مربی چه کسی است مهم این است که بسکتبال را بداند و به حضور در تیم ملی افتخار کند. من فکر نمی کنم که می توانستم دستیاری بهتر از شاهین طبع داشته باشم.

باورمن درباره پیش بینی اش از قهرمانی تیم ملی بسکتبال در آسیا گفت: طی ۱۰ روزی که مسابقات برگزار می شود هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. در طول یک فصل هر تیمی خوب باشد در نهایت قهرمان می شود اما در ۱۰ روز هر اتفاقی ممکن است بیفتد باید خوب آماده شد و در مهمترین بازی ها یعنی نیمه نهایی و فینال بهترین نتیجه را گرفت تا قهرمان شد اما باید بگویم مسابقات جام ملت های آسیا در چین برگزار می شود و همین موضوع کار را کمی سخت تر می کند اما من به خودم و تیمم و قدرتی که برای مربیگری دارم اعتقاد دارم.