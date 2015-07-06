قرائت: سطح قایقرانی یونیورسیاد با تصور ما فاصله زیادی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی قرائت درباره ارزیابی‌اش از عملکرد قایقرانان ایران در مسابقات دانشجویان جهان اظهار کرد: با توجه به تمرینات و رکورد بازیکنان، انتظار ایستادن بین ۶ نفر نخست را داشتیم اما سطح این رقابت ها فاصله زیادی با پیش بینی های ما داشت.

وی ادامه داد: برای اعزام تیم به این رقابت ها بر اساس مسابقات دوره قبل یونیورسیاد و همچنین مسابقات سال گذشته قایقرانی قهرمانی دانشجویان جهان و عملکرد قایقرانان در تمرینات عمل کردیم.

این مربی دلیل بالا بودن سطح این دوره از رقابت های یونیورسیاد را نزدیکی آن با المپیک ۲۰۱۶ ریو عنوان کرد و گفت: بیشتر این ورزشکاران در حال آماده شدن برای رقابت المپیک هستند و به عنوان مسابقات تدارکاتی خوبی به آن نگاه می‌کنند.

قرائت یادآور شد: بیشتر تیم‌ها بازیکنانی ملی پوش در سطح جهانی و المپیک در اختیار دارند و این مساله کار برای تیم ایران سخت کرد و مانع از صعود ما به فینال A و ایستادن در جمع شش ورزشکار برتر شد اما متاسفانه باتوجه به محدودیتی که برای دانشجو بودن ورزشکاران و رده سنی آنان داشتیم امکان استفاده از بهترین های تیم ملی برای اعزام وجود نداشت.

وی در پایان گفت: قایقرانان ما در سطح رکوردهای خودشان در تهران و حتی بالاتر از پیش بینی‌های کادر فنی ظاهر شدند اما سطح رقابت ها با دو سال قبل خیلی فرق داشت.

تیم قایقرانی ایران صبح فردا ( سه شنبه ) در فینال B برای کسب عنوان هفتم تا دوازدهم دانشجویان جهان به رقابت با حریفان خود خواهد پرداخت.