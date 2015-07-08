جزئیات انتقال آب از دو سد به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک نیلچیان گفت: با وجود مشکلات مالی در طرح ساخت تصفیه خانه ششم آب تهران، بخش ساختمانی تصفیه خانه بیش از ۸۰ درصد و بخش تجهیزات نیز حدود ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مجری طرح انتقال آب از سد تنظیمی امیرکبیر به تهران اظهارداشت: طراحی جزئیات تصفیه خانه ششم از اواسط سال ۱۳۸۸ آغاز شد، اما با توجه به تغییرات عمده در طرح اولیه، عملیات اجرایی از ابتدای سال ۱۳۹۰ آغاز شد.

وی ادامه داد: تصفیه خانه ششم آب تهران زیرمجموعه طرح بزرگ آبرسانی به تهران از سد امیرکبیر است که برای اجرای پروژه های آن شامل ۲۹.۵ کیلومتر تونل انتقال آب و فاز نخست تصفیه خانه تاکنون افزون بر دو هزار ۷۵۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با بیان اینکه جهت پایان یافتن این پروژه نیاز به حدود یکهزار و دویست میلیارد ریال اعتبار است تصریح کرد: برای تامین اعتبارات لازم برای اجرای طرح، آب منطقه ای تهران علاوه بر منابع بودجه عمومی، استفاده از اوراق مشارکت، بودجه خشکسالی و سایر منابع اعتباری را در دست پیگیری دارد.

نیلچیان با اشاره به اینکه این تصفیه خانه بزرگترین تصفیه خانه آب آشامیدنی کشور است گفت: تصفیه خانه ششم آب تهران به دلیل قرار گرفتن در تراز ارتفاعی مناسب موجب صرفه جویی بسیار زیادی در مصرف انرژی می شود. همچنین با راه اندازی سامانه انتقال آب سد امیرکبیرشامل تونلی به طول ۲۹.۵ کیلومتر و تصفیه خانه ششم که در ذیل همین طرح ساخته شده، امکان انتقال کامل حق آبه تهران از سدهای امیرکبیر و طالقان فراهم می شود.

به گفته وی، عدم تخصیص اعتبار مورد نیاز به طرح، برخورد با زون های گسله و هجوم آب در زمان اجرای تونل انتقال و نوسانات قیمت ارز در سال های گذشته از مواردی است که این طرح را در زمان های مختلف دچار مشکل کرده بود. در صورت تخصیص به موقع اعتبارات مورد نیاز، امکان بهره برداری فاز نخست تصفیه خانه تا اواخر سال جاری وجود خواهد داشت.