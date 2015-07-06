فعالیت ۴ واحد داروسازی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده ظهر دوشنبه در بازدید از شرکت داروسازی شهید قاضی تبریز با اشاره به اینکه واحدهای داروسازی آذربایجان شرقی فعالیت و سازماندهی خوبی دارند، افزود: این واحدهای داروسازی پتانسیل خوبی برای پاسخگویی به نیازهای بازار دارو دارند.

وی با بیان اینکه مدیران شرکت های داروسازی استان باید علاوه بر تامین نیازهای داخل به فکر صادرات دارو نیز باشند، ادامه داد: این ظرفیت و توانمندی در واحدهای داروسازی استان وجود دارد که باید از آنها استفاده کنیم.

جبارزاده سپس با تاکید بر اینکه باید در تولید داروها تنوع بخشی نیز ملاک قرار گیرد، گفت: برای تنوع بخشی استفاده از دانش اساتید دانشگاهی و نیروی انسانی مجرب فعال در استان می تواند مفید باشد.

استاندار آذربایجان شرقی به بازار داروی جمهوری خودمختار نخجوان نیز اشاره کرد و خواستار توجه مدیران واحدهای داروسازی استان به جهت موقعیت جغرافیایی آذربایجان شرقی به بازارهای نخجوان شد.

وی سپس همچنین به ضرورت تحقیق و توسعه واحدهای داروسازی آذربایجان شرقی تاکید کرد و گفت: باید برای توسعه و گسترش واحدهای داروسازی از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی استان استفاده کرد چراکه برای پیمودن قله های پیشرفت و ترقی نیاز است ارتباط خوب و مستمری بین دانشگاه و مراکز تولیدی ایجاد شود.