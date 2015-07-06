طرح «پرداخت مبتنی بر عملکرد» ایده آل نیست

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی بعد ازظهر یکشنبه در نشستی با خبرنگاران که در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در خصوص پرداخت مبتنی بر عملکرد پرستاران برگزار شد، اظهار داشت: پرداخت مبتنی بر عملکرد گام مثبت دیگر وزارت بهداشت است.

وی گفت : تغییری که در رویه پرداخت نظام بازتوزیع پرداخت، تحت عنوان پرداخت مبتنی بر عملکرد اجرا شده است یک گام مثبت از سوی وزارت بهداشت و درمان بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران تصریح کرد: نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد از سال ۹۱ به اشکال مختلف در برخی بیمارستانها اجرا شد تا چالشهای آن رفع شد.

وی با بیان اینکه این طرح در بسیاری از کشورها اجرا می شود، افزود: نظام پرداخت گذشته مبتنی بر تایمکس و اضافه کار بوده که کیفیت کار پرستاران و پرسنل درمان لحاظ نمی شد و در نظام پرداخت گذشته پرسنلی که فعالیت بالایی داشتند متضرر می شدند و نظام عادلانه ای اجرا نمی شد.

وی ابراز داشت: شرایط کار و دریافتی برای پرستارانی که در بخشهای ویژه و سخت کار می کردند و ساعات طولانی شب یا بعداز ظهر شیفت داشته و از خانواده های خود دور بوده اند، عادلانه نبود.

جان بابایی در ادامه تصریح کرد:در طرح جدید پرستارانی که ساعات بیشتری از شبانه روز شیفت کاری داشته اند و در شرایط سخت کاری قرار دارند از مزایای بیشتری برخوردار می شوند و علاقه مندی بیشتری نسبت به کار پیدا می کنند.

وی نگاه طرح جدید تحول پرداخت را ارتقای سطح درآمد پرسنل وزارت بهداشت و درمان و رضایتمندی بیشتر مراجعه کنندگان و بیماران اعلام کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به افزایش قیمت خدمات در این طرح افزود: در این طرح سهم‌بری سیستم نیز مشخص شده است.

وی در ادامه مشخص بودن سهم هتلینگ، سهم دستگاههای فنی برای تجهیز، به روز رسانی، استفاده صحیح از عمر مفید دستگاهها و خروج دستگاههای بی کیفیت از چرخه درمان را از دیگر مزایای این طرح برشمرد.

جان بابایی سهم پرسنل از درآمد را ۲۷.۵ درصد و بر اساس شاخص عملکرد و سهم پزشکان را تا ۶۰ درصد بر اساس میزان و کیفیت کارکرد، عنوان کرد، در ادامه با اشاره به این که این طرح هنوز ایده آل نیست، افزود:این طرح، بسیاری از چالشهای نظام پرداخت قبلی را ندارد و باید تلاش کنیم تا این طرح بر اساس سود خالص درآمد باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در خصوص اطلاع رسانی این طرح ابراز داشت: اطلاع رسانی در خصوص این طرح از ماهها قبل در اختیار بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی قرار گرفت.

وی تغییرنظام پرداخت را رضایتمندی بیماران و کادر درمانی اعلام کرد و متذکر شد: این رضایتمندی تا ۲۰ درصد عملکرد است.

جان بابایی تاکید کرد: زمانی می توانیم پرداخت را واقعی کنیم که هزینه ها را مدیریت کنیم چرا که قدم اول بر اساس عملکرد و درآمد هر بخش است.

این عضو هیات علمی دانشگاه مازندران یادآور شد: پرستاران باسابقه در نظام پرداخت قبل، شیفت شب و عصر فعالیت نمی کردند اما در این طرح جدید دستمزد بیشتری بابت شیفتهای عصر و شب دریافت می کنند.

وی مدیریت پرداخت در این طرح را توسط دانشگاه علوم پزشکی ۸۰ تا ۱۱۰ درصد اعلام کرد و افزود: هیچ یک از پرستاران امسال درآمدی کمتر از سال ۹۲ و شش ماهه ۹۳ نداشته اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خاطرنشان کرد: دریافت های نیروهای خدماتی و بهیاران که دریافتهای عادلانه ای در سیستم قبل نداشته اند در طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد، عادلانه خواهد شد و هرگونه پرداخت در دست اصلاح است و تا اصلاح صورت نگیرد پرداخت انجام نمی شود.

جان بابایی، قم و مازندران را دو استانی برشمرد که این طرح در آن اجرا شده است و گفت: در این طرح هیچ جابجایی در میزان پرداخت سه درصدی سهم بیماران در درمان صورت نگرفته است.