دیدار پانزدهم وزرا ایران و آمریکا در کوبورگ/۷ جولای تمدید می شود؟

به گزارش گروه اعزامی مهر به مذاکرات هسته ای وین، محمد جواد ظریف و جان کری برای دومین بار در روز جاری دیدار کردند.

پانزدهمین دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا در حالی در کوبورگ در حال برگزاری است که برخی منابع از پابرجا بودن موارد اختلافی خبر می دهند.

زیاده خواهی آمریکا و تلاش برای تحمیل خواسته هایش به هیئت ایران، باعث شده تا گمانه زنی برای ادامه مذاکرات پس از انقضای تمدید یک هفته ای افزایش یابد.

این درحالی است که در میان هفت کشور مذاکره کننده ضرب الاجل زمانی بیش از همه برای کاخ سفید اهمیت دارد، چرا که اگر توافق احتمالی تا ۹ جولای(پنج شنبه ۱۶ تیرماه) به کنگره ارائه نشود، باتوجه به آغاز تعطیلات تابستانی کنگره از آن تاریخ، بررسی توافق حدود یک ماه به تعویق می افتد.