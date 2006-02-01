امارات توليد نفت خود را 200 هزار بشكه افزايش مي دهد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از خبرگزاري امارات، محمد الحميلي وزير نفت امارات اعلام كرد ظرفيت توليد نفت اين كشور طي سال جاري ميلادي 200 هزار بشكه افزايش خواهد يافت.

بر اساس اين گزارش، امارات كه در حال حاضر روزانه 2.7 ميليون بشكه نفت توليد مي كند طي سالهاي اخير سرمايه گذاري هاي زيادي را به منظور افزايش توليد نفت خود انجام داده است.

بر پايه اين گزارش، پيش بيني مي شود توليد نفت امارات متحده عربي تا پايان سال 2006 نسبت به سال 2005 حدود 7.4 درصد افزايش يابد و به 2.9 ميليون بشكه در روز برسد.

به گفته الحميلي توليد نفت امارات تا پايان سه ماهه نخست سال جاري ميلادي با 100 هزار بشكه افزايش به 2.8 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.

افزون بر اين، امارات قصد دارد با بهره برداري از دو حوزه ساحلي نفت جديد تا سه ماهه پاياني سال جاري ميلادي توليد نفت خود را به 2.9 ميليون بشكه در روز افزايش دهد.