به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه استان البرز،پیکر مطهر یک شهید از ۱۷۵ شهید غواص و خط شکن که در عملیات کربلای ۴ به شهادت رسیده‌ و پیکر آن‌ها با دستان بسته بعد از گذشت ۲۹ سال از شهادتشان در یک گور دسته جمعی تفحص شد، احراز هویت شد.

شهید "سید جلیل میری وَرکی" فرزند سید قاسم یکی از خط شکنان عملیات کربلای ۴ بود که در منطقه ام الرصاص به شهادت رسیده است.

وی متولد ششم فروردین ماه سال ۱۳۳۸ از شهرستان تنکابن در استان مازندران است که در جبهه به عنوان تک تیر انداز فعال بود و به عنوان خط شکن کربلای ۴ در این عملیات به شهادت رسید و حالا بعد از گذشت ۲۹ سال از شهادتش هویت پیکر مطهر او شناسایی شده است.

پیکر شهید سید جلیل میری پنج شنبه ۱۸ تیرماه ۹۴ ساعت ۱۰ صبح از میدان شهدا به سمت میدان سپاه با حضور خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، مردم و مسئولان استان البرز تشییع و در گلزار شهدای امامزاده طاهر(ع) آرام خواهد گرفت.

همچنین مراسم یادبود این شهید بزرگوار با حضور خانواده وی در روز شنبه ۲۰ تیرماه ۹۴ از ساعت ۱۷ الی ۱۹در حسینیه انصار الامام رزمندگان کرج واقع در میدان والفجر نرسیده به میدان امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.