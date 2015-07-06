۱۵ تیر ۱۳۹۴، ۲۰:۰۸

پیکر شهید غواص «سید جلیل میری وَرکی» در کرج تشییع می‌شود

کرج - پیکر مطهر شهید سید جلیل میری وَرکی یکی از ۱۷۵ شهید غواص و خط شکن عملیات کربلای ۴ در کرج با حضور خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، مردم و مسئولان استان البرز تشییع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه استان البرز،پیکر مطهر یک شهید از ۱۷۵ شهید غواص و خط شکن که در عملیات کربلای ۴ به شهادت رسیده‌ و پیکر آن‌ها با دستان بسته بعد از گذشت ۲۹ سال از شهادتشان در یک گور دسته جمعی تفحص شد، احراز هویت شد.

شهید "سید جلیل میری وَرکی" فرزند سید قاسم یکی از خط شکنان عملیات کربلای ۴ بود که در منطقه ام الرصاص به شهادت رسیده است.

وی متولد ششم فروردین ماه سال ۱۳۳۸ از شهرستان تنکابن در استان مازندران است که در جبهه به عنوان تک تیر انداز فعال بود و به عنوان خط شکن کربلای ۴ در این عملیات به شهادت رسید و حالا بعد از گذشت ۲۹ سال از شهادتش هویت پیکر مطهر او شناسایی شده است.

پیکر شهید سید جلیل میری پنج شنبه ۱۸ تیرماه ۹۴ ساعت ۱۰ صبح از میدان شهدا به سمت میدان سپاه با حضور خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، مردم و مسئولان استان البرز تشییع و در گلزار شهدای امامزاده طاهر(ع) آرام خواهد گرفت.

همچنین مراسم یادبود این شهید بزرگوار با حضور خانواده وی در روز شنبه ۲۰ تیرماه ۹۴ از ساعت ۱۷ الی ۱۹در حسینیه انصار الامام رزمندگان کرج واقع در میدان والفجر نرسیده به میدان امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

    • مریم ۱۴:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۶
      مثن بهتر نبود تو همون تنکابن تشییع کنن؟؟چرا کرج؟
    • رضا از کرج ۲۰:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۶
      الان دارم از برنامه ماه عسل میبینمش. خداوندا ما را شرمنده شهدا و خانواده شجاع شان نگردان. خداوندا نگذار این انقلاب و این ایران شهید پرور به دست نا اهلان و نا محرمان بیافتد. به قداست این شبهای عزیز آمین یا رب العالمین
    • میثم ۲۰:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۶
      ایشان اهل الموت قزوین هستند
    • saeed m ۲۳:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۶
      روحش شاد ویادش گرامی باد.این شهیدان قهرمان ایران هستند
    • حمید ۰۳:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۷
      ایشان اهل سرزمین پاک ایران هستند فرقی نمی کند که از کدام قوم و قبیله و طایفه اند ایشان شهید راه اسلام و قرآنند.جانم فدای سرزمین آبا و اجدادیم ایران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب.
    • علیرضاصادقی ورکی ۰۳:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۷
      سلام،ایشون بچه ی الموت بودن،توالموت بدنیااومدن. بایدم الموت دفن بشن...
    • محمد صادقی ورکی ۰۴:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۷
      ایشان در روستای ورک الموت سرزمین آبا اجدادی متولدوزندگی نموده اند ودر روستای قلعه گردن تنکابن تحصیل وکار کرده اند خواهشمند است در یکی ازاین دو مکان دفن گردند
    • عارف از کرج ۰۹:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۷
      شهید شما عزیز ما نیز است وبا دیده منت روی سر میگذاریم .همه ایران سرای من است.
    • علي ۱۰:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۷
      شهيد بزرگوار متعلق به تمام ايران است،بياييد همه سيد جليل باشيم.زنده باد ايران وايراني
    • سمیرا ۱۰:۲۷ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۷
      فقط میتونم بگم ک ما شرمنده همه شما شهدای دست بسته ایم. شما با دستان بسته شهید شدید ک ما مداد در دست بگیریم و بریم دانشگاه و با دستانی باز درس بخونیم. امیدوارم ک قیامت شفیعمون باشید.یا علی...
    • سید اسامه آقامیری ۱۱:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۷
      ما شرمندشونیم.خدا به دادمون برسه.
    • میریاشار حسینی نسب ۱۲:۰۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۷
      به نماز بست قامت که نهد به عرش پا را به خدا علی نبیند به نماز جز خدا را به نماز آخرینش چه گذشت من ندانم که ندای دعوت آمد شه ملک لافتی را همه اهل بیت عصمت زسرا برون دویدند ابتا و واعلیا بنمود پر فضا را
    • یاس ۱۴:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۷
      بس کنید دیگه اهل قزوین وشمال وکرج و۰۰۰۰۰ایشون هرجادفن بشن فرقی نداره شما ها اگه راست میگید راه شهدا رو ادامه بدید این شهیدان زنده اندوناظرکارای شما
    • سارا پ ۱۷:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۷
      روحشان شاد ویادشان زنده باد. کاش جوانان الان ایران غیرت و مردانگی رو از شهدا یاد میگرفتن و ناموس دیگران رو ناموس خود میدیدن ای کاش. ولی چه فایده....
    • سارا پ ۱۷:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۷
      روحشان شاد و یادشان تا ابد زنده باد. آمین
    • مصطفی پورابراهیم ۱۹:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۷
      ایثار و از خود گذشتگی را باید از شهید سید جلیل میری ورکی آموخت.
    • سید ابراهیم ۲۲:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۷
      فرقی نداره اهل کجا هستند .مهم راه و منش و مظلومیت و تحمل این ظلم عظیمی است که به خاطر ایران اسلامی تحمل کردند و تنها یک سوال از همه و از جمله خودم میکنم .ما بعد اونا چکار کردیم ?
    • الهه از کرج ۲۳:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۷
      از وقتی فهمیدم که مراسم تشییع این عزیزان فردا برگذار میشه دل تو دلم نیست... بخدا شرمندتونم شهدا...
    • غلامرضا رمضانی ۰۰:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۸
      ما باید نگذاریم خون شهدا پایمال شود
    • z ۰۳:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۸
      خیلی دوست داشتم در تشیع جنازه ایشان شرکت کنم اما نمیتونم همیشه عاشق شهدا بودم و خواهم ماند خیییلی شرمنده ایم به خدا...
    • مسعود ۰۲:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۹
      با سلام شرمنده بزرگواری این شهدا هستیم، ان شاالله پیش آنها رو سفید باشیم، هیچوقت محبت این عزیزان را فراموش نمیکنیم. خوش به سعادتشون
    • ایمانزاده ازتبریز ۰۰:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۰
      ای شهید عزیز تاآخرین قطره خون راهتان راادامه میدهیم
    • ایمان زاده ازتبریز ۰۱:۰۴ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۰
      تاآخرین قطره خون راهتان راادامه میدهیم
    • زهرا ۲۳:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۱
      به نظر من اونا فهمیدن ما داریم دست بسته غرق میشیم اومدن مارو نجات بدن
    • ابراهیمی از کرمان ۱۳:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۲
      روحش شاد یادش گرامی.
    • حمید غلامی ورکی ۱۱:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۷
      سلام.ما تا آخر راه شهید ورکی را ادامه میدهیم.. انشاالله

