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۱۳ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۴۷

سرمربي تيم بسكتبال ذوب آهن در گفت و گو با" مهر" :

شناخت خوبي از پيكان داريم / تنها هدفمان كسب پيروزي در اين ديدار است

شناخت خوبي از پيكان داريم / تنها هدفمان كسب پيروزي در اين ديدار است

با توجه به شناخت خوبي كه از پيكان و بازيكنان ملي پوش اين تيم داريم در اين ديدار تنها به فكر پيروزي و كسب امتيازات لازم هستيم.

محسن صادق زاده سرمربي تيم ذوب آهن اصفهان با بيان مطلب فوق درگفت و گو با خبرنگار" مهر" اظهارداشت: پيكان تيم قدرتمندي است كه با تعدد ملي پوشان هم روبرو است ، مربي كاركشته اي هم دارد. اما اين موضوع چيزي را عوض نمي كند چون ما هم تيم جوان ، پرتلاش و خوبي هستيم. بنابراين سعي در راه پيروزي است كه اگرحاصل شود ايده آل است اما اگرهم بدست نيايد ازارزش كاربازيكنان پرتلاش ما كم نمي شود.

صادق زاده افزود: وارتان مصدوم است ، حيدري هم به بازي نمي رسد، اوشين ساهاكيان ازناحيه دست ناراحت است اما قطعا بازي مي كند با اين وجود تمرينات خوبي را پشت سرگذاشته ايم و مسابقات جام شيخ راشد هم تجربه خوبي بود، بنابراين همه بازيكنان با روحيه كامل مقابل پيكان به ميدان مي روند.

صادق زاده درادامه گفت: فيلم بازي هاي پيكان را بازبيني كرده ام و طبق آن به نقاط قوت حريف پي برده و براي آن برنامه ريزي كرده ايم تا كيفيت كاربازيكنان را بالا ببرم چون بازيكنان ذوب آهن قابليت هاي فني و فردي بالايي دارند و محوريت بازي مقابل پيكان هم همين است.

صادق زاده درمورد پيوستن " كلوين لي وارنر" به تيم صنام براي ليگ غرب آسيا گفت: من اين خبر را در روزنامه  خوانده ام و اصلا خبر ندارم و مي دانم كه مذاكره اي بين دوباشگاه صورت گرفته است. با اين وجود اخلاق حرفه اي ايجاب مي كند كه اگر باشگاهي ، بازيكني را از ديگر باشگاهها مدنظرداشت، بايد ابتدا با كادر تيم مورد نظر و مسئولين باشگاه درميان  گذاشته و وارد مذاكره شود . بنابراين درچنين شرايطي بطورمستقيم و بدون اطلاع دست اندركاران تيم با بازيكنان واردمذاكره شدن از اخلاق حرفه اي بدوراست بخصوص كه ما هميشه سعي كرده ايم به نمايندگان كشورمان كمك كنيم.

کد مطلب 285347

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