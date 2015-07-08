نخستین دوره مربیگری شاتل تایم در کیش برگزار شد

قدرت ابراهیمی در گفتگو با مهر در مورد نخستین دوره مربیگری شاتل تایم بیان داشت: نخستین دوره مربیگری شاتل تایم (آخرین متد آموزش بدمینتون) ویژه بانوان و آقایان با حضور ۲۷ نفر از ورزشکاران رشته بدمینتون در جزیره کیش برگزار شد.

ابراهیمی گفت: این دوره برای نخستین بار از تاریخ ۱۳ لغایت ۱۵ تیر ماه سال جاری طی سه روز به مدت ۲۰ ساعت تئوری و عملی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر با شرکت ۲۷ نفر از ورزشکاران جزیره کیش تحت نظر مدرس کنفدراسیون بدمنیتون آسیا و سر مربی تیم ملی بدمینتون، مرتضی ولی دروی برگزار شد.

وی افزود: دراین دوره برای اولین بار مطابق با تقویم آموزشی مصوب سال ۱۳۹۴ توسط واحد آموزش معاونت ورزش و آموزش شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش و با همکاری هیات بدمینتون جهت استعداد یابی در مدارس جزیره کیش برگزار شده است.

ابراهیمی اظهار داشت: در روز سه شنبه تاریخ ۲۳ تیرماه سالجاری با برگزاری آزمون کتبی این دوره به کار خود پایان خواهد داد.

رئیس هیئت بدمینتون جزیره کیش درخاتمه بیان کرد: پس از پایان اردوی آمادگی وتدارکاتی تیم ملی بدمینتون کشورمان درجزیره کیش تیم ملی بانوان نیز اردوی تدارکاتی خودرا در جزیره کیش برگزار می کند.

جزیره زیبای کیش با ۹۱ کیلومتر مربع مساحت، سواحل خیره کننده و آب و هوایی پاک و معتدل در بیش از هشت ماه از سال و بدلیل شرایط مطلوب و امکانات مناسب ورزشگاه بزرگ المپیک کیش، مراکز اقامتی و تفریحی یکی از پایگاههای میزبانی از تیم های ملی کشورمان در رشته های مختلف ورزشی در مناطق آزاد کشور مطرح است.