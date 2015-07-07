مردم قزوین به استقبال شهید بمانی رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، بار دیگر عطر شهید در کوچه و برزن و خیابان های شهر قزوین پراکنده شد و مردم انقلابی قزوین در استقبالی گرم و پرشور از پیکر شهیدی دیگر میثاق نامه خود با شهدا را امضاء کردند.



امروز بعد از گذشت ۳۲ سال، پیکر مطهر شهید محمد علی‌بمانی، وارد استان قزوین شد تا با حضور گسترده مردم تشییع و به خاک سپرده شود.

غلامرضا حقایق‌پور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین در مراسم استقبال از شهید بمانی به خبرنگار مهر گفت:پیکر مطهر شهید محمد علی‌‌بمانی بعد از گذشت ۳۲ سال، در بین شهدای تازه تفحص شده، شناسایی شد و پیکر مطهرش ساعت ۱۱ صبح فردا چهارشنبه، ۱۷ تیر ماه مصادف با بیست و یکم ماه مبارک رمضان در قزوین تشییع و در گلزار شهدا، به خاک سپرده خواهد شد.

وی اضافه کرد: مسیر تشییع این شهید بزرگوار از بقعه چهار انبیاء(ع) به سمت گلزار شهدای قزوین خواهد بود و از عموم مردم و خانواده شهدا برای شرکت در این مراسم دعوت شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و وامور ایثارگران قزوین یادآورشد: مراسم یادبود شهید محمد علی‌بمانی، بعداز ظهر فردا چهارشنبه از ساعت ۱۸ تا ۱۹.۳۰ و مراسم صباح مزار صبح روز پنج ‌شنبه هجدهم تیر ماه از ساعت ۸ تا ۹.۳۰ در مسجد شیشه ‌گرها واقع در چهار راه نظام وفا برگزار می ‌شود.

مردم شهدا ر ا فراموش نمی کنند/ میثاق با شهیدا همیشگی است

شهید محمد علی‌بمانی، سوم شهریور سال۱۳۲۹در شهر قزوین به دنیا آمد و تا پایان دوره ابتدایی درس خواند، کارگر کارخانه بود، ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد و در زمان شهادت صاحب دو دختر به نام‌های سمیه هفت ماه و ندا ۲ ساله بود.

این شهید بزرگوار پس از آغاز جنگ تحمیلی از سوی بسیج در جبهه حضور یافت و هفتم اسفند ماه سال ۶۲ در جزیره مجنون عراق، عملیات خیبر به شهادت رسید و اثری از پیکرش به دست نیامد.

مردم قزوین امروز نیز با حضور در مراسم استقبال و تشییع نشان دادند میثاق با شهدا دائمی است و شهدای والا مقام هرگز از خاطره ملت فراموش نخواهد شد.