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۱۶ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۴۰

مدیر کل فنی و حرفه ای لرستان خبر داد:

۲۰ هزار نفر در لرستان آموزش های فنی و حرفه ای را فرا گرفتند

۲۰ هزار نفر در لرستان آموزش های فنی و حرفه ای را فرا گرفتند

خرم آباد - مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای لرستان گفت: ۲۰ هزار نفر طی سال گذشته و سه ماه اول امسال در مراکز فنی و حرفه ای استان آموزش دیده اند.

سید فخرالدین رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال گذشته و امسال ۲۰ هزار نفر در مراکز فنی و  حرفه ای استان آموزش دیده اند که علی رغم کاهش اعتبارات نسبت به سال ۹۲ ارائه این میزان آموزش ۵۶ درصد رشد داشته است.

وی عنوان کرد: درآمد زایی اداره کل فنی و حرفه ای لرستان در سال گذشته و سه ماهه اول امسال ۹ میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان به علاوه دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان مطالبات بوده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای لرستان به ایجاد کارگاه شبیه سازی lTS PLC اشاره کرد و ادامه داد: این کارگاه با اعتبار ۳۶ میلیون تومان در مراکز شماره یک خرم آباد، کوهدشت و بروجرد برای اولین بار در کشور و آسیا با قابلیت گسترش آموزش ها در کل کشور و برگزاری دوره های تربیت مربی در این حرفه ایجاد شده است.

رحمانی همچنین راه اندازی مرکز کمپلکس فارم برای اولین بار در کشور در پایلوت مزرعه مرکب در روستای تنوردر شهرستان دورود به وسعت ۱۹.۶ هکتار و ایجاد اشتغال ۲۴۰ نفر از دیگر اقدامات صورت گرفته در استان عنوان کرد.

کد مطلب 2853598

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